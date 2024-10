La repentina muerte de Liam Payne ha desatado una ola de muestras de afecto hacia el exmiembro de una de las boybands más populares de la historia, no solo de sus fieles directioners, sino también de diversas personalidades de la industria musical.

El famoso perdió la vida ayer, 16 de octubre, cuando cayó desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Algunas celebridades acudieron a las redes sociales para despedirlo con mensajes emotivos. Sin embargo, la actriz y compositora Rita Ora decidió compartir su duelo por la pérdida con sus seguidores.

Rita fue una amiga cercana del intérprete de “What Makes You Beautiful” y, durante su gira, decidió rendirle un homenaje. La británica se encontraba en Japón para ofrecer un espectáculo y eligió interpretar “For You”, una canción en la que colaboró Liam y que fue lanzada en 2018.

En los primeros momentos de los videos que han circulado, se puede ver a Rita pidiendo al público que cante con ella mientras les da la espalda, posiblemente intentando contener las lágrimas. Todo cambió cuando, en la pantalla detrás de ella, apareció una imagen de Liam junto a ella en el estudio de grabación.

"No puedo ni cantar esto", expresó, visiblemente conmovida.

Rita Ora comenzó a caminar por el escenario mientras el público seguía cantando, y luego decidió alejarse de la vista de la audiencia por un momento. Más tarde, la intérprete de “Your Song” compartió un emotivo mensaje dirigido al desaparecido cantante, publicando la misma foto que proyectó durante su concierto.

"Estoy devastada. Tenía el mejor espíritu, nunca lo olvidaré. Realmente disfruté trabajar con él; era un placer estar cerca de él, tanto dentro como fuera del escenario. Esta trágica noticia me rompe el corazón. Envío todo mi amor y oraciones a su familia y seres queridos. Nuestra canción 'For You' adquiere ahora un significado completamente nuevo para mí. Descanse en paz".

“For You” forma parte de la banda sonora de la película Fifty Shades Freed (Cincuenta sombras liberadas).