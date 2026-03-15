El cantante puertorriqueño Ricky Martin demostró anoche todo el agradecimiento y cariño que tiene hacia México, no nada más al arrancar su gira Live 2025 en nuestra ciudad, también al darle a las 20 mil personas que reunió un espectáculo de máxima calidad y con sus mejores éxitos.

En esta ocasión el escenario no fue tan monumental como un Estadio GNP o una Arena Ciudad de México, más bien fue en el modesto Estadio Fray Nano cuya capacidad sólo en sus gradas es de 5 mil 200 espectadores, aun así la producción de este show fue de primer nivel.

Mientras el espectáculo comenzaba, sus fanáticos, en su mayoría hombres y mujeres que ya están más allá de sus 30 años de edad, paseaban por todo el diamante del estadio, unos buscando el mejor lugar para ver al boricua, y otros comprando comida y bebida; también había un intrépido fan que disfrazado como zorro y montado en zancos, realizaba saltos para unos videos.

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A pesar de que la hora de inicio en los boletos era a las 20:00 horas, fue hasta hora y media después que el lugar se oscureció, como señal de que el espectáculo estaba por comenzar, aunque hubo chiflidos de la gente que se había cansado de esperar.

Imágenes sensuales de Martin comenzaron a proyectarse en las cuatro pantallas gigantes que había en el lugar, tres en el escenario y una a mitad de la cancha; por lo que la gente comenzó a gritar, pero todo se descontroló cuando el boricua apareció en lo alto de una plataforma y vestido en un traje informal negro, y a ritmo de "Pégate" fue como la fiesta comenzó.

Fuegos artificiales, coreografías bien coordinadas y el carisma de Ricky, fueron el elemento principal en temas como "María".

“Mi hermosa Ciudad de México ¿cómo estás hoy? Hemos empezado esta pequeña gira en México porque es algo importante para mí. Ustedes han sido parte de mi historia en todos estos años, me han llevado a los primeros lugares, por eso gracias por lo que has hecho por mí y por mi familia. México y Puerto Rico unidos por la música. México te doy la gracias por ser mi combustible, te amo con el alma”, expresó el boricua, emocionado de ver la gran respuesta del público.

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Como parte de un respiro, Ricky se puso romántico e interpretó el tema "Vuelve", la cual retumbó por todo el recinto, gracias a que todos los presentes la cantaron al mismo tiempo.

"Shake your bon bon", "La bomba" y "She bangs" fueron las canciones causantes de que los gritos no pararan, debido a la emoción que la gente sentía al ver al también actor, moverse con cadencia y agilidad, y hasta con cierto coqueteo.

Los fanáticos logran cosas bellas para su artista, en esta ocasión mientras se escuchan las primeras estrofas de "Tal vez", comenzaron a cantarla a una sola voz, acción que el cantante respondió haciendo un corazón con las manos.

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La nostalgia siguió con A medio vivir, Fuego de noche, nieve de día; Te extraño, te olvidó, te amo y Tu recuerdo, pero cuando estaba a la mitad de este tema, decidió parar y dijo:

“Hay un problema técnico y no es justo para ustedes que se oiga mal ¿me permiten hacerlo una vez más? Ahora va la perfección sólo para ustedes”, y de inmediato retomó la canción.

Si bien Ricky es un artista internacional, sus raíces siempre están presentes, y lo dejó claro al cantar "La mordidita", "Por arriba por abajo" y "Vente pa’ acá", a través de las cuales mostró sus habilidades de bailarín y la estupenda condición física que sigue teniendo a sus 54 años.

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“Muchas gracias por sus sonrisas y sus cantos ¡los quiero mucho!”, gritó Ricky a modo de despedida, pero la gente no paró de pedir otra canción, y la complacencia llegó con "Livin’ la vida loca" y "La copa de la vida".

“Fue una noche maravillosa, sobre todo por su energía, por su cariño, por su amor y por su fuerza, te adoro México”, fue como el boricua se despidió de sus seguidores, quienes seguían con ganas de seguir bailando y cantando con él.

El día de hoy Ricky Martin repetirá la dosis de fiesta, con el segundo concierto que ofrecerá en este recinto, para después seguir la gira en Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida.

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