Charly García fue internado y, si bien, el procedimiento al que fue sometido, el que consistió en retirar un fragmento de uno de sus riñones, no fue sencillo, su representante confirma que el músico argentino se encuentra bien y en proceso de recuperación.

"La Nación", uno de los diarios más importantes de Argentina, dio a conocer la noticia de que el pianista había sido internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), para que se le realizase una intervención quirúrgica programada.

La operación se trató de una nefrectomía parcial, que es cuando es extirpada una parte lesionada, o enferma, del riñón.

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Al poco de que Charly fuera intervenido, su mánager comunicó al programa de espectáculos "LAM", el estado actual del músico, mostrando alegría de que la intervención salió tal y como estaba programada.

"Salió todo bien", se limitó a expresar.

Sin embargo, el creador de temas como "Nos siguen pegando bajo" y "No voy en tren" seguirá hospitalizado, debido a que aún debe de atravesar un proceso de recuperación, el cual, estribará en completar un protocolo de diálisis, denominado por sus doctores como un "cuidado postoperatorio".

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Sólo unos días antes, a finales de marzo, Charly asitió a uno de los tres conciertos que AC/DC ofreció en Argentina, en el Estadio Monumental (River Plate), desde una de las concidas como "plateas" del recinto, en donde fue captado de muy buen humor y disfrutando de aparente buena salud.

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