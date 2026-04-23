Más Información

Reconocen en el Cervantes a Gonzalo Celorio; UNAM destaca defensa de la lengua y la universidad pública

Reconocen en el Cervantes a Gonzalo Celorio; UNAM destaca defensa de la lengua y la universidad pública

INBAL informa que supervisa afectaciones por lluvias en el Conservatorio Nacional de Música

INBAL informa que supervisa afectaciones por lluvias en el Conservatorio Nacional de Música

Caso Teotihuacán, resultado de años con poco recurso

Caso Teotihuacán, resultado de años con poco recurso

Lluvia exhibe las chapuzas de las millonarias obras del Conservatorio Nacional de Música

Lluvia exhibe las chapuzas de las millonarias obras del Conservatorio Nacional de Música

Celebran literatura testimonial de Gonzalo Celorio; hoy recibe el Cervantes 

Celebran literatura testimonial de Gonzalo Celorio; hoy recibe el Cervantes 

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI al entregar el galardón

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI al entregar el galardón

fue internado y, si bien, el procedimiento al que fue sometido, el que consistió en retirar un fragmento de uno de sus , no fue sencillo, su representante confirma que el músico argentino se encuentra bien y en proceso de recuperación.

"La Nación", uno de los diarios más importantes de Argentina, dio a conocer la noticia de que el pianista había sido internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), para que se le realizase una intervención quirúrgica programada.

La operación se trató de una , que es cuando es extirpada una parte lesionada, o enferma, del riñón.

Lee también:

Al poco de que Charly fuera intervenido, su mánager comunicó al programa de espectáculos "LAM", el estado actual del músico, mostrando alegría de que la intervención salió tal y como estaba programada.

"Salió todo bien", se limitó a expresar.

Sin embargo, el creador de temas como "Nos siguen pegando bajo" y "No voy en tren" seguirá hospitalizado, debido a que aún debe de atravesar un proceso de recuperación, el cual, estribará en completar un protocolo de diálisis, denominado por sus doctores como un "cuidado postoperatorio".

Lee también:

Sólo unos días antes, a finales de marzo, Charly asitió a uno de los tres conciertos que ofreció en Argentina, en el Estadio Monumental (River Plate), desde una de las concidas como "plateas" del recinto, en donde fue captado de muy buen humor y disfrutando de aparente buena salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Christian Nodal reaparece sin Ángela Aguilar y Adela Micha le besa la mano en pleno concierto. Foto: TikTok

Christian Nodal reaparece sin Ángela Aguilar y Adela Micha le besa la mano en pleno concierto. VIDEO

Hijo de Luis Miguel rompe el silencio tras revelarse su rostro: su inesperada reacción a los piropos. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

Hijo de Luis Miguel rompe el silencio tras revelarse su rostro: su inesperada reacción a los piropos

Fernanda Gómez conquista las redes con atuendo primaveral tras rumores de romance entre Canelo y Ángela Aguilar. Foto: Instagram / EFE

Fernanda Gómez conquista las redes con atuendo primaveral tras rumores de romance entre Canelo y Ángela Aguilar

¡Ya no se esconden! Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan furor con apasionada cita en la playa. FOTOS (AFP)

¡Ya no se esconden! Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan furor con apasionada cita en la playa. FOTOS

Jennifer Lopez. Foto: AFP

Jennifer Lopez se luce con pantalones de cuero y ‘abs’ de impacto a los 56 años

[Publicidad]