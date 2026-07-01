Además del triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, el partido que se disputó anoche en el Estadio CDMX hizo que el nombre de la influencer Renata Haro se convirtiera en tendencia en las redes sociales.

La creadora de contenido fue captada en las tribunas, festejando al "Tri" y junto a un hombre que no era su esposo, el actor Juan Diego Covarrubias, lo que desató especulaciones sobre una posible infidelidad.

Ante los rumores, la también modelo compartió un video en su cuenta oficial de TikTok para aclarar lo sucedido y confirmar el fin de su matrimonio.

"La gente cree que ayer tuve mi momento Coldplay. La diferencia es que yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace ya varios meses y no ha sido nada fácil", dijo.

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En su mensaje, Renata también lamentó los señalamientos que ha estado recibiendo y explicó que la única razón por la que decidió hablar al respecto es por el bienestar de sus tres hijas.

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"(El divorcio) ya es lo suficientemente complicado, lo suficientemente doloroso y lo suficientemente pesado como para estar alimentando chismes. Yo no estoy siendo infiel de ninguna manera, pero el día que quiera rehacer mi vida, lo haré".

Sobre el hombre con el que apareció durante la transmisión del partido, negó que exista algún vínculo sentimental; incluso, explicó que ni siquiera lo conocía:

"No sé en qué momento una experiencia que me hacía mucha ilusión se convirtió en una pesadilla. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que llegué a mi casa; luego veo los videos... salgo platicando con alguien. Yo a este wey ni lo conocía y no es ningún delito hacer un amigo en el estadio".

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Asimismo, pidió que dejen de involucrarla en especulaciones y fue tajante al señalar que además de ser madre, es una mujer que merece disfrutar de su tiempo libre.

Respecto a las causas de su divorcio, Haro evitó dar cualquier tipo de detalle y hasta afirmó que no volverá a tocar el tema.

"Si quieren saber de la otra persona involucrada en el divorcio, no me pregunten a mí, yo no lo vuelvo a mencionar en mi perfil. No voy a hablar por él, ni de él", finalizó.

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Por su parte, Covarrubias también salió a hablar del tema y pidió respeto para su ahora exesposa.

"Dejen de hablar de Renata. No me puso el cuerno, no hubo un tercero en discordia, no nos estamos divorciando por eso. No se había hablado del tema porque había un acuerdo de confidencialidad, pero no estamos peleados ni nos llevamos mal", finalizó.