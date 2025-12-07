“Avengers: Endgame” es una de las películas más exitosas en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La cinta formó parte del cierre de la “Saga del Infinito” y quedó grabada en la memoria de millones de seguidores.

A través de redes sociales, Marvel Studios y los hermanos Russo, directores de la película, anunciaron que la emblemática cinta regresará a la gran pantalla en septiembre del próximo año.

El reestreno de “Avengers: Endgame” servirá como antesala a la llegada de “Avengers: Doomsday” (18 de diciembre 2026), donde Robert Downey Jr. regresaría al universo Marvel, pero no como Iron Man, sino interpretando a Doctor Doom, el icónico villano de “Los 4 Fantásticos”.

El crecimiento de la diversidad en el UCM ha sido evidente en los últimos años, con más actores latinos obteniendo roles protagónicos. Foto: El Universal

Por ahora, la proyección está confirmada únicamente para Estados Unidos. Sin embargo, al igual que en otros lanzamientos recientes del estudio, se espera que también llegue a México y Latinoamérica.

Con más de 2,799 millones de dólares recaudados, la última película en la que vimos al equipo clásico de los Avengers se convirtió en la más taquillera de la historia. Más allá de su éxito económico, muchos fans la consideran una de las mejores producciones de Marvel.

¿De qué trata “Avengers: Endgame”?

La historia continúa después de los acontecimientos de “Avengers: Infinity War” (2018), donde el universo quedó devastado tras la victoria de Thanos. Con las Gemas del Infinito, el Titán eliminó a la mitad de la vida en el universo, sumiendo a los héroes en la desesperación.

Tras un fallido intento por revertir el desastre —incluyendo la inesperada muerte de Thanos a manos de Thor—, el equipo original decide reunirse una vez más. Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans), Viuda Negra (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) y Hawkeye (Jeremy Renner) emprenden un arriesgado viaje en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito y traer de vuelta a quienes fueron borrados.

Alerta de spoiler: Hacia el final de la cinta, Tony Stark (Robert Downey Jr.) muere tras chasquear los dedos para devolver a la vida a los Avengers caídos y restaurar la paz. Sin embargo, en series de Disney+ como “Loki” o “Deadpool & Wolverine” se ha explicado que este suceso dejó importantes consecuencias en la Sagrada Línea del Tiempo.

Tom Hiddleston en su papel como el Dios del Engaño, "Loki". Foto: Europa Press

De esta manera, el regreso de personajes como Iron Man corresponde a Variantes del multiverso, cuyas líneas temporales se modificaron por distintas razones, convirtiéndolos en versiones malvadas o con historias de origen completamente diferentes.

Por este motivo "Avengers: Endgame", marca un antes y después debido a que el equipo de superhéroes en lugar de hacer el bien habrían traído consecuencias a otros universos.