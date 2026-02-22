Más Información

La muerte de no solo dejó un vacío en la industria del entretenimiento, también activó una oleada de apoyo para su familia.

En medio del difícil momento que atraviesa, Rebecca Gayheart, esposa del actor de "Grey's Anatomy" habló, por primera vez, para agradecer a sus amigos, colegas y, sobre todo, los fans por los mensajes de solidaridad que ha recibido en redes sociales.

"Estoy profundamente conmovida por la avalancha de amor y apoyo de nuestra comunidad. No hay palabras para expresar nuestra gratitud", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz acompañó este mensaje con una imagen en la que aparecen varias fotografías familiares, flores y velas, a manera de tributo a la memoria de Dane. Además, dejó claro que todo el que le han hecho llegar, tanto a ella como a sus hijas, las ha ayudado a atravesar el duelo.

"De verdad nos están sosteniendo durante este momento tan difícil”, agregó.

La esposa del actor habló sobre las muestras de amor que ha recibido en sus redes sociales. Foto: Instagram.
La esposa del actor habló sobre las muestras de amor que ha recibido en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Dane falleció el pasado 19 de febrero a los 53 años, tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad de la que habló abiertamente durante los últimos meses de su vida. Aunque la pareja se había separado tiempo atrás, Gayheart retiró la solicitud de divorcio luego de hacerse público el diagnóstico de Eric.

Tras la muerte de Dane, los homenajes se multiplicaron en redes sociales. Amigos y varias figuras de Hollywood recordaron al actor por su trayectoria y su carisma.

