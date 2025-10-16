Gipsy Kings by André Reyes es el grupo detrás de una de las canciones más reconocidas en redes sociales, esa melodía que muchos asocian con España desde el primer acorde de guitarra, aunque pocos sepan quiénes la interpretan.

La agrupación, con más de 40 años de trayectoria, reúne hoy a varias generaciones de una misma familia.

“Vamos ya tres generaciones de personas que están los abuelos, los hijos, los nietos, a veces tatarabuelos también, todos bailando la misma música, porque ya esto no entiende de edades, es una música atemporal (…) para todos los públicos”, señalan.

Aunque son originarios de Francia, los Gipsy Kings en la rumba catalana encontraron en su gran pasión y estilo distintivo. Ahora se preparan para volver a la Ciudad de México, prometiendo un espectáculo lleno de energía y emoción para todas las edades.

Durante sus visitas anteriores al país, la agrupación se ha declarado fan del público mexicano, al que describen como cálido y participativo.

“México antes de todo es público muy particular, porque no solamente escucha, se entrega, es que hace la fiesta con nosotros. No hay edad: hemos visto gente como de 60 (años) gozándola y gente como de 12 años igual sintiendo la emoción y la música. Los mexicanos, la mentalidad, todo parecen gitanos (…)”, explicaron.

A pesar del paso del tiempo, André Reyes, fundador del grupo, mantiene viva la ilusión de seguir creando música y compartir escenario con nuevas generaciones de artistas.

Entre sus éxitos más populares se encuentran canciones como:

" Bamboléo "

" "Baila me"

" Inspiration "

" "No volveré"

" Un amor "

" "Trista pena"

" Djobi, djoba "

" "Tu quieres volver"

" Camino "

" "Caminando por la calle"

Próximo concierto en la Ciudad de México





Gipsy Kings by André Reyes se presentarán en el Auditorio BlackBerry el 6 de noviembre a las 8:00 de la noche.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van de $879 a $2,235 pesos.