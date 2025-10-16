Más Información

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

es el grupo detrás de una de las canciones más reconocidas en redes sociales, esa melodía que muchos asocian con España desde el primer acorde de guitarra, aunque pocos sepan quiénes la interpretan.

La agrupación, con más de 40 años de trayectoria, reúne hoy a varias generaciones de una misma familia.

“Vamos ya tres generaciones de personas que están los abuelos, los hijos, los nietos, a veces tatarabuelos también, todos bailando la misma música, porque ya esto no entiende de edades, es una música atemporal (…) para todos los públicos”, señalan.

Lee también

Aunque son originarios de Francia, los Gipsy Kings en la rumba catalana encontraron en su gran pasión y estilo distintivo. Ahora se preparan para volver a la Ciudad de México, prometiendo un espectáculo lleno de energía y emoción para todas las edades.

Durante sus visitas anteriores al país, la agrupación se ha declarado fan del público mexicano, al que describen como cálido y participativo.

“México antes de todo es público muy particular, porque no solamente escucha, se entrega, es que hace la fiesta con nosotros. No hay edad: hemos visto gente como de 60 (años) gozándola y gente como de 12 años igual sintiendo la emoción y la música. Los mexicanos, la mentalidad, todo parecen gitanos (…)”, explicaron.

A pesar del paso del tiempo, André Reyes, fundador del grupo, mantiene viva la ilusión de seguir creando música y compartir escenario con nuevas generaciones de artistas.

Entre sus éxitos más populares se encuentran canciones como:

  • "Bamboléo"
  • "Baila me"
  • "Inspiration"
  • "No volveré"
  • "Un amor"
  • "Trista pena"
  • "Djobi, djoba"
  • "Tu quieres volver"
  • "Camino"
  • "Caminando por la calle"

Lee también

Próximo concierto en la Ciudad de México


se presentarán en el Auditorio BlackBerry el 6 de noviembre a las 8:00 de la noche.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van de $879 a $2,235 pesos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”. Foto: AP / AFP

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”

Cazzu toma acción contra Nodal: su mamá habría viajado a Guadalajara para reunirse con sus exsuegros. Foto: Instagram/AFP

Cazzu toma acción contra Nodal: su mamá habría viajado a Guadalajara para reunirse con sus exsuegros

Salud del rey Carlos III preocupa tras imágenes de deterioro físico: “Está en decadencia”. Foto: AFP

Salud del rey Carlos III preocupa tras imágenes de deterioro físico: “Está en decadencia”

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Foto: AP

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025