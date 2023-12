¿Quién es Consuelo Duval, la actriz que fue víctima del método "La patrona"?

Un día, un productor de cine le dijo a Consuelo Duval que jamás podría trabajar en cine porque su boca era muy grande y se veía mal frente a cámara.



Eso le causó mucha inseguridad y por eso se alejó de todo casting para intentar obtener un papel en la pantalla grande, enfocándose en teatro y televisión.



“Juré que el cine no me quería y luego deconstruí esa idea y dije que era alguien todo terreno”, dijo en su momento Consuelo.



Hoy, a sus 54 años de edad, como ella misma lo dice, es uno de los rostros más reconocidos en el audiovisual.



Tan sólo este año junto con Adrián Uribe estrenó la comedia “Infelices para siempre”, que superó el millón de asistentes y se convirtió en la segunda película mexicana más vista del año, detrás de “Radical” de Eugenio Derbez.



Con Eugenio trabajó precisamente por más de una década en el unitario “La Familia P. Luche”, donde su risa escandalosa ya es ícono en los famosos bloopers del programa, que son aquellas escenas con equivocación y que no fueron editadas en la versión final.



“Él es muy perfeccionista, si veía una taza mal acomodada o una mancha en la pared lo decía y no podía grabar hasta que todo estuviera bien”, recordó entre risas para el programa “Netas divinas”.



Consuelo es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Duval, una de las intérpretes oficiales de Agustín Lara. Tomó el nombre artístico de su tía María Duval (“Pepito y la lámpara maravillosa”) que fue cantante en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Es hermana del tenor José Luis Duval.



Recuerda que de pequeña hacía sufrir a su padre, quien fue el responsable de cuidarla desde que ella tuvo dos años de edad.



“Fui niña rebelde y me le desaparecía, le hice ver su suerte, pero con las herramientas que él tenía, acordes a la época, creo lo hizo bien”, recuerda la actriz.



Lo más importante es que no la malcrió, sino que la preparó con miras a luchar en la vida, lo cual finalmente le ha servido siempre. Y con sus adecuaciones, lo replicó en sus hijos biológicos,



Su carrera la inició en 1986 con una participación en el programa de concursos XE-TU y poco después entró a telenovelas como “Los parientes pobres” y “Te sigo amando”.



En 1998 se unió al programa “Derbez en cuando” y desde entonces no ha abandonado la comedia en el audiovisual, realizando en el teatro historias más dramáticas como “Rosa de dos aromas”.



En 2014, Consuelo fue despedida de Televisa. Hace apenas unos meses reveló que esto se dio por pedir aumento salarial tras enterarse que Adrián Uribe ganaba más que ella.



Indicó a La Saga que ese día habló desde la ira e iba con una copas de más.



“No tuve ni criterio ni inteligencia emocional”, reconoció.



Dos años antes había sido viral por quitarse la playera y mostrar su ropa interior tras el triunfo de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos.

