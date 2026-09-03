Perder la memoria puede ser aterrador, pero para Louise Andersen significa algo todavía más inquietante: descubrir que la vida que construyó durante los últimos tres años no es la que le correspondía.

Ese es el punto de partida de "Una mujer sin pasado", thriller que convierte la amnesia de su protagonista en la pieza central de un misterio familiar.

Louise vive con Joachuim, su pareja, y ambos atienden una cafetería en la isla de Hidra, al sur de Noruega. Su rutina cambia cuando un desconocido le revela que ella no es quien cree ser, sino Helene Söderberg, la heredera de un poderoso imperio naviero y esposa de un hombre que, junto con su pequeño hijo, lleva tres años esperando su regreso.

A partir de aquí, cada recuerdo que aparece también modifica la imagen que Helene tiene de su familia y de las circunstancias que la llevaron a desaparecer.

Y este es uno de los atractivos de la cinta: mientras Helene/Louise intenta averiguar qué le ocurrió, el espectador también tiene que decidir en quién confiar. Los Söderberg son una familia acostumbrada al dinero y al poder, pero detrás de su imperio se esconde una red de tráfico de personas.

Con Natalie Madueño como protagonista, acompañada por Claes Bang, Pål Sverre Hagen y Mia Jexen, "Una mujer sin pasado" es una alternativa para quienes gustan de las historias de misterio, secretos y consecuencias por descubrir una verdad que muchos hubieran preferido mantener enterrada.

[Publicidad]

Dónde ver: Netflix