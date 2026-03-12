Durante años, John Nash vivió convencido de que recibía mensajes secretos a través del periódico y que formaba parte de una operación internacional de espionaje. Esa experiencia (que más tarde se sabría que era producto de la esquizofrenia que marcó buena parte de su vida) es el punto de partida de “Una mente brillante”, película protagonizada por Russell Crowe y que narra la historia del ganador del Premio Nobel de Economía.

Estrenada en 2001, la cinta retrata los años formativos de Nash en la Universidad de Princeton, y en los que su obsesión por encontrar una idea original lo lleva a desarrollar el concepto que más tarde sería conocido como el equilibrio de Nash, una de las bases de la teoría de juegos moderna.

A medida que avanza la historia, el espectador comienza a descubrir que varias de las situaciones y hasta las personas que rodean al protagonista solo existen en su mente. Ese giro es uno de los recursos con los que la cinta logra transmitir la confusión que vive Nash al intentar distinguir entre la realidad y sus alucinaciones.

La trama también muestra los largos periodos de tratamiento que alejaron a Nash de la investigación académica, así como el lento camino que lo llevó a recuperar su lugar en el mundo de las matemáticas.

“Una mente brillante” obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos Mejor película y Mejor director. A más de dos décadas de su estreno, la cinta se ha convertido en un clásico del cine moderno.

Dónde ver: Netflix / Prime Video