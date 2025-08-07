Más Información

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

La historia de adultos mayores siendo despojados de sus bienes no es nueva, de hecho (y lamentablemente) es más común de lo que pensamos. Sin embargo, la la forma en la que los protagonistas de esta cinta enfrentan la adversidad sí lo es.

"Un golpe estilo" sigue a Joel, Al y Willie, un grupo de ancianos que han sido amigos de toda la vida. Los tres coincidieron en la guerra de Vietman y cuando un banco decide (deliberadamente) despojarlos de sus pensiones, ese espíritu guerrero resurge.

Luego de que uno de ellos presencia un asalto, los tres llegan a la conclusión de que convertirse en criminales para recuperar lo que les pertenece es lo más justo y, entonces, atraviesan una serie de inconvenientes para lograr el robo perfecto.

Además de una gran historia, la película (estrenada en 2017) cuenta con la actuación de grandes figuras del séptimo arte: Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin.

Dirigida por Zach Braff, esta película es un remake del filme homónimo de 1979, que protagonizaron George Burns, Art Carney y Lee Strasberg.

Donde ver: Prime Video

