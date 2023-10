¿Qué ver?: "Twisted metal" y otras series adaptadas de videojuegos que puedes ver en streaming

¿Dónde?: HBO Max y Netflix

En 1997 salió a la venta para la emblemática consola PlayStation el videojuego de combate en vehículos "Twisted metal", cuyo objetivo era básicamente destruir otros vehículos para así ser el ganador de la competencia.

Tras cinco videojuegos de la franquicia (el último estrenado en 2012), "Twisted metal" regresó este mes pero en forma de serie para la plataforma HBO Max, con Anthony Mackie ("Avengers: endgame") como protagonista y la garantía de ser desarrollada por Rhett Reese y Paul Wernick (ambos guionistas de "Zombieland" y "Deadpool").

La historia ambientada en un mundo postapocalíptico ha sido bien recibida por el público y sobre todo por los gamers, registrando en el sitio especializado Rotten Tomatoes una calificación de 94%.

Pero no es la única adaptación que nos ha dejado un buen sabor de boca recientemente al lograr cumplir con las expectativas del público amante de las consolas de videojuegos.

Quizás la reina de todas, que también llegó este año, es la primera temporada de "The last of us", con el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey como protagonistas de la historia, también post apocalíptica, creada por la empresa Naughty Dog, que también puede verse por HBO Max.

Por otro lado, en el plano de la animación, "Arcane" de Netflix, y nacida del mundo del videojuego League of Legends, es otra joya que no solo brilló por su historia sino también por su calidad visual, misma que la llevó a arrasar con los premios Annie (a lo mejor de la animación) en 2021.