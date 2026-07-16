Mucho antes de que "The Matrix" viralizara la idea de humanos conectados a una realidad digital, un anime japonés ya exploraba un mundo donde los cerebros podían enlazarse a una red, las máquinas eran capaces de desarrollar conciencia y la frontera entre lo humano y lo artificial era cada vez más difícil de distinguir.

Esa obra fue "Ghost in the Shell", historia escrita en 1989, y considerada una de las influencias más importantes de la película de las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

La trama sigue a Motoko Kusanagi, una ciborg especializada en combatir el ciberterrorismo en un Japón futurista, donde la mayoría de las personas posee implantes cibernéticos. Mientras persigue a un peligroso hacker conocido como el Titiritero, se ve obligada a cuestionarse su propia humanidad y el significado de su conciencia.

La relación entre el anime y la cinta protagonizada por Keanu Reeves nunca ha sido un secreto. El productor Joel Silver reveló que, cuando las Wachowski le explicaron cómo imaginaban "Matrix", le mostraron la película animada de 1995 y le dijeron: “Queremos hacer eso, pero en acción real”.

La influencia no se limita a una simple inspiración. Hay elementos de "Ghost in the Shell" que reaparecen en "The Matrix", por ejemplo: el código digital que cae en la pantalla, las conexiones ubicadas en la nuca para enlazarse a una red y la estética cyberpunk.

Esa es una de las razones por las que la franquicia sigue vigente y por la que su nueva adaptación, producida por Science SARU, resulta especialmente atractiva.

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El estudio retoma el manga de los 80 para ofrecer una versión mucho más fiel a la original, con estrenos semanales y una animación que recupera el estilo del cómic.

Dónde ver: Prime Video