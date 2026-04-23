Oscura, incómoda y sin concesiones: así es "Seven", uno de los thrillers más perturbadores del cine moderno y que ahora cumple 30 años.

Dirigida por David Fincher, la película sigue a dos detectives: el experimentado William Somerset (Morgan Freeman), a punto del retiro, y el impulsivo David Mills (Brad Pitt). Ambos se enfrentan a una serie de asesinatos inspirados en los siete pecados capitales, ejecutados con una lógica tan meticulosa como inquietante.

ojosUno de los grandes aciertos del filme, además de la historia, es lo que oculta a los del espectador. La violencia rara vez aparece de forma directa; en cambio, se sugiere, obligando al espectador a reconstruir cada crimen en su mente.

Esa decisión potencia una atmósfera densa, marcada por una ciudad sin nombre, que podría ser cualquiera, y una sensación de deterioro moral permanente.

A esto se suma la presencia de John Doe, interpretado por Kevin Spacey, un asesino que no solo comete crímenes, sino que construye un mensaje y arrastra a los protagonistas hacia él.

Más que un simple thriller policiaco, "Seven" es una historia donde no hay redención fácil. Su final, que sigue siendo recordado por el público, la mantiene vigente como una de las películas más impactantes de su género.

Dónde ver: HBO Max.