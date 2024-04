¿Qué ver?: ¡Plus ultra! Prepárate para la séptima temporada de “My Hero Academia”

Izuku Midoriya es un joven peculiar: en un mundo en el que 80% de las personas tienen algún don que los puede convertir en héroes o villanos, él forma parte del otro 20% que no tienen alguna habilidad especial.

Él es el protagonista de “My Hero Academia” (“Boku no hero”), anime que actualmente se encuentra disponible por las plataformas Crunchyroll y Netflix y que, el mes próximo, tendrá el estreno de su séptima temporada en el primer sitio.

La historia de este anime, basado a su vez en el manga de Kōhei Horikoshi (que a su vez surgió de un “one-shot” o manga de un solo capítulo), nos presenta a Izuku, quien no ve ninguna limitante en su “normalidad” y, por el contrario, sueña con estudiar en la escuela UA y así convertirse en un gran héroe como All Might, quien es considerado el número uno, gracias a su súper poder y lema, “Plus ultra”. En su camino para lograrlo, pasará de ser un chico tímido a un personaje valiente.

Mientras los fans de este anime esperan la llegada de su nueva temporada, el próximo 4 de mayo en su versión original en japonés (con fecha del doblaje aún por definir), por Crunchyroll se transmitirá un especial de cuatro episodios titulado “My Hero Academia: memories”, este 6 de abril, con algunos de los momentos más emblemáticos de la serie.