Más Información

Cecilia Vicuña ofrecerá mañana una charla en la Filuni; “Para las personas que quieran salir del estado de desesperanza”

Cecilia Vicuña ofrecerá mañana una charla en la Filuni; “Para las personas que quieran salir del estado de desesperanza”

Así sigue el caso del cuadro robado "Retrato de dama"; lo buscan en Argentina

Así sigue el caso del cuadro robado "Retrato de dama"; lo buscan en Argentina

Muere Lourdes Ambriz, soprano mexicana y representante de la lírica mexicana

Muere Lourdes Ambriz, soprano mexicana y representante de la lírica mexicana

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

Para los fans del Universo extendido de DC, saber que existe una serie con nuevas aventuras de uno de sus personajes favoritos es motivo de euforia.

Y aunque este sello nos tiene acostumbrados a presentar sus novedades en salas de cine, esta vez, eligió al streaming como el escenario ideal para dar continuidad a la historia de “Peacemaker”.

Esta serie es un spin-off de la cinta "Escuadrón suicida" del 2016, esa fue la primera vez que el antihéroe apareció en el multiverso de DC, al menos en la pantalla grande.

De ahí nace el interés de su director, James Gunn, por explotar en la pantalla la vida de Christopher Smith, un violento justiciero interpretado por John Cena.

Son ocho los episodios que forman la primer entrega de esta serie, en la que Smith enfrenta toda clase de enemigos con el fin de salvar al mundo.

Integran el reparto, además de Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji y Jennifer Holland.

Dónde ver: HBO MAX

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO. Foto: The Grosby Group / (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y se tatúa con su "príncipe" Cibad Hernández. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y tatúa su romance con su "príncipe" Cibad Hernández. ¿Quién es?

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: AP/AFP

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks