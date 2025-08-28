Para los fans del Universo extendido de DC, saber que existe una serie con nuevas aventuras de uno de sus personajes favoritos es motivo de euforia.

Y aunque este sello nos tiene acostumbrados a presentar sus novedades en salas de cine, esta vez, eligió al streaming como el escenario ideal para dar continuidad a la historia de “Peacemaker”.

Esta serie es un spin-off de la cinta "Escuadrón suicida" del 2016, esa fue la primera vez que el antihéroe apareció en el multiverso de DC, al menos en la pantalla grande.

De ahí nace el interés de su director, James Gunn, por explotar en la pantalla la vida de Christopher Smith, un violento justiciero interpretado por John Cena.

Son ocho los episodios que forman la primer entrega de esta serie, en la que Smith enfrenta toda clase de enemigos con el fin de salvar al mundo.

Integran el reparto, además de Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji y Jennifer Holland.

Dónde ver: HBO MAX