Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Nunca un hallazgo en la playa había provocado tanto caos como sucedió en 2001, cuando media tonelada de cocaína apareció en Rabo de Peixe, Portugal.

Este hecho real, que parece sacado de una película, es el eje del documental “Marea blanca: la surrealista historia de Rabo de Peixe”, disponible en Netflix.

Todo comenzó cuando un pescador del pequeño pueblo portugués encontró, en la orilla de la playa, una gran cantidad de paquetes de cocaína que flotaron hasta el lugar tras un naufragio.

La droga, de alta pureza, pronto despertó la atención de algunos habitantes, quienes comenzaron a venderla en pequeñas cantidades, generando ganancias considerables sin necesidad de inversión significativa.

Sin embargo, las consecuencias no tardaron en aparecer. Muchos pobladores que no tenían experiencia en el consumo de drogas sufrieron sobredosis, y algunos, incluso, perdieron la vida. La llegada de la cocaína transformó de manera irreversible la vida del pueblo costero.

El documental recoge testimonios de los habitantes que presenciaron de cerca esta “marea blanca” y cuenta cómo la comunidad se vio afectada, tanto social conetflixmo personalmente. De manera paralela, también se muestra la investigación de las autoridades para esclarecer el origen de la droga y detener a los responsables.

Dónde ver: Netflix

