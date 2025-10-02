Más Información

"Vientos oscuros” es una manera de aproximarse al ambiente de suspenso y misterio propio de las fechas.

Es una serie producida en 2023 y con dos temporadas. La trama se desarrolla en la reserva india conocida como Nación Navajo, ubicada al norte de Arizona.

Esta comunidad ha sufrido una serie de crímenes, entre ellos un par de asesinatos, la investigación es tomada por Joe Leaphorn y Jim Chee, dos policías de origen Navajo.

A medida que estos dos investigadores se adentran en el caso descubren que las muertes pueden estar relacionadas con la desaparición de algunos mormones, con un robo, con una aeronave también extraviada y con lavado de dinero.

La conexión entre cada hecho se intensifica, el ambiente de misterio e incertidumbre se intensifica y el señalar sospechosos hace que uno de los dos policías ponga a prueba su lealtad y a poner en duda sus creencias.

El avance de la investigación hará también que Leaphorn y Chee remuevan aspectos de sus pasado que creían conciliados. El FBI decide cerrar el caso, pero uno de los agentes decide seguir investigando por su cuenta.

“Dark Winds” es la versión televisiva de las historias clásicas del estadounidense Tony Hillerman, gran exponente de novelas negras. Las actuaciones son de Zahn McClarnon, Kiowa Gordon, Jessica Matten, Deanna Allison, Jeremiah Bitsui, Eugene Brave Rock y Noah Emmerich.

Dónde ver: Netflix

