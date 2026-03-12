Más Información

El cineasta José Luis Guerín trae a México su documental "Historias del buen valle"

Premio Pritzker 2026 para Smiljan Radic Clarke: el arquitecto chileno que reinventa la arquitectura con luz y materiales naturales

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

A primera vista, Agnes parece tener la vida en orden. Es profesora de literatura en una universidad de Nueva Inglaterra, tiene una rutina estable y un círculo cercano de amistades. Pero bajo esa aparente normalidad carga con una experiencia que sigue marcando su vida: el abuso que sufrió años atrás por parte de uno de sus profesores de posgrado.

Ese es el punto de partida de “Lo siento, cariño”, la película escrita, dirigida y protagonizada por Eva Victor, que propone una forma poco común de abordar una historia de trauma: el momento del abuso nunca se muestra. En cambio, la cinta se concentra en todo lo que ocurre después.

La historia sigue a la mujer en su vida diaria, mientras intenta sostener su carrera académica y, al mismo tiempo, encontrar una manera de convivir con las secuelas emocionales de lo que vivió.

Uno de los pilares del relato es la amistad con Lydie (Naomi Ackie). Su relación aporta momentos de complicidad y hasta de humor negro que equilibran la historia y evitan que el relato se vuelva solemne. A través de esa amistad, la película plantea que la sanación no es un proceso lineal ni definitivo, sino una lucha que se libra día a día.

Presentada en festivales como el de Sundance y Cannes, “Lo siento, cariño” llamó la atención de la crítica por la forma en que aborda un tema difícil desde una mirada íntima y sensible, centrada más en la experiencia emocional del personaje que en el hecho violento en sí.

Dónde ver: Prime Video

