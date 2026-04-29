"EL DIABLO VISTE A LA MODA 2"

Decía Carlos Gardel, la estrella del tango argentino, que 20 años no son nada. Que no importa volver con la frente marchita, ni con las nieves del tiempo en la sien. ¿Pero también aplica en el cine?.

Pues eso se sabrá este fin de semana cuando llegue a salas la secuela de “El diablo viste a la moda 2”, que trae de regreso a la temible Miranda Priestly en la piel de Meryl Streep y a la quizá ya no tan inocente y soñadora Andy Sach, a quien dio vida Anne Hathaway.

Han sido dos décadas de distancia con la primera entrega que se convirtió en fenómeno, pues con un presupuesto de apenas 5 millones de dólares, recaudó más de 350 millones en el mundo, es decir que por cada billete verde que se invirtió en su producción, se ganaron nueve.

La secuela ubica a Sachs años después de su salida de Runway, pero la industria editorial enfrenta enormes transformaciones y entonces entra de nuevo con Miranda Priestly para alcanzar nuevas metas. El problema, parece, es que Emily, aquella subalterna que daba la vida por el trabajo, se encuentra ahora en una posición de alto poder en el sector.

Luego de sus primeras funciones ante la prensa, las críticas han sido a favor y en contra.

“Más allá de su bienintencionada crítica al estado caótico del periodismo, la narrativa no logra conectar. Parecía una serie de historias inconexas. Sin suspenso, pero con lentejuelas preciosas por todas partes”, escribió la crítica Courtney Howard.

En tanto Matt Neglia, de “Next Best Picture”, amó el regreso de los personajes principales a quien vio como hace dos décadas.

“Es como si no hubiera pasado el tiempo, mientras encuentran nuevos matices que equilibran la nostalgia con el presente”, apuntó.

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Pocos saben que la cinta original ya tuvo una continuación, pero literaria. En 2013 se publicó la novela "La venganza viste de Prada", que sigue al personaje de Andy diez años después, cuando ya es una exitosa editora de revista y se reencuentra con Miranda. La anécdota es retomada por el nuevo filme, pero no se preocupes, porque sólo es eso.

El Museo Anahuacalli se convirtió en el escenario de moda y cine con la presentación de “El Diablo Viste a la Moda 2”. Foto: Hugo Salvador / El Universal

En los controles de la nueva entrega se encuentra el director David Frankel, quien estuvo en la primera. En estos 20 años el realizador estuvo detrás de la sentimental “Marley y yo”, la divertida “¿Qué voy a hacer con mi marido?”, también protagonizada por Meryl y la serie de ciencia ficción “Manifiesto”.

La secuela tampoco ha estado lejos de la polémica, provocada justamente por unas declaraciones de Meryl, quien en una entrevista afirmó que en una escena Anna había pedido cuerpos menos homogéneos que lo que proponía la producción.

La declaración se malinterpretó en que Anna había provocado el despido de modelos delgadas, a fin de cumplir con la inclusión.

Recién la actriz aclaró que todo fue un malentendido provocado en redes sociales, afirmando que incluso de crearon más empleos.

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“El diablo viste a la moda 2” tendrá la misión de convertirse, al menos durante la primera mitad del año, en la más vista en México. ¿Podrá hacerlo?. Por ahora la más exitosa es “Super Mario Galaxy”, con 13 millones de asistentes, seguida por “Proyecto fin del mundo”, que apenas y contabilizó 3 millones de espectadores en salas nacionales.

"BEM, UN LÉMUR EN FUGA"

Animación mexicana en 2D, técnica que se niega a morir. Esta película es dirigida por Leopoldo Aguilar, quien ha presentado anteriormente "Isla Calaca" y "Escuela de miedo".

La historia gira sobre una pequeña que pierde a sus papás y vive con su tío, pero entonces llega un lémur que se escapa del Mercado de Sonora (en la Ciudad de México) y ella lo adopta. Los dos se ayudan mutuamente, porque mientras el lémur le ayuda a ella a transicional el duelo que vive, ella a regresar porque lo agarraron unos contrabandistas.

La historia sigue a Bem, un pequeño lémur que es capturado ilegalmente en Madagascar para ser vendido en el mercado negro de la Ciudad de México.

Es una película sin star talent, como se le llama al hecho de tener famosos en las voces, pero cuenta con la participación de profesionales del doblaje como Zöe Ivanna Mora, Mateo y Monserrat Mendoza, Magda Giner y Yolanda Vidal.

Cuenta con guion de Dariel Pérez. La compañía Espíritu Santo Cine es la que lleva la carga del proyecto, mientras que Filmadora Nacional apoyó en el proceso.

La más reciente película animada mexicana que llegó a cines fue "Un rescate de huevitos", la última de la saga del inicial huevito Toto, la cual se estrenó en 2021 y contabilizó 900 mil asistentes. Otra como "La leyenda de los chaneques", de Anima Estudios, optó por salir en streaming en 2023.

"Soy Frankelda", de los hermanos Arturo y Bono Ambriz, también llegó a salas y se convirtió primer largo mexicano con animación stop motion que superó el medio millón de espectadores.

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