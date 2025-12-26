La llegada del Año Nuevo hace oportuno ver de nueva cuenta "Cuando Harry conoció a Sally" producción de 1989 que se volvió una de las cintas consentidas de los fanáticos de las comedias románticas, y que fue dirigida por el fallecido Rob Reiner.

Y es que "Cuando Sally conoció a Sally" propone resolver el acertijo en torno a si es posible que entre un hombre y una mujer exista una verdadera amistad y más cuando entre ambos hay atracción sexual.

Todo comienza 12 años atrás, cuando Harry Burns (Billy Cristal) y Sally Albright (Meg Ryan) estudian la universidad y sus caminos se cruzan por casualidad. Juntos emprenden un viaje de Chicago con destino a Nueva York, pues ella se ofrece a llevarlo en su auto.

En el recorrido ambos intercambian posturas respecto a la amistad, los dos tienen ideas opuestas ya que Sally cree que es posible que una mujer y un hombre puedan ser sólo amigos y Harry está convencido de lo contrario.

A lo largo de los años la relación entre ambos continúa. La razón por la que este filme está incluido entre los rituales de buen augurio de Fin de Año es que la escena climática del filme ocurre durante la Noche Vieja, pues es cuando Harry recorre las calles de Nueva York buscando a Sally en medio de una fiesta.

"He venido aquí esta noche porque, cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible", dice Harry en la víspera del año que está por empezar.

La cinta tiene toda una comunidad de fanáticos alrededor del mundo que a través de las redes sincronizan tiempos y horarios para ver otra vez la cinta con el propósito de que la escena del beso de la medianoche en la pantalla coincida con el cambio de año en la vida real, se recomienda que este año inicie la proyección a las 22:30:27 horas.

Además de dirigir la cinta Rob Reiner tuvo la idea de realizar este filme y para ello dio a Nora Ephron detalles de su separación y divorcio con la actriz Penny Marshall, mientras que el personaje de Sally está inspirado en vivencias de la propia escritora y dramaturga.

Dónde ver: Apple TV / Prime Video