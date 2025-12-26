La misión es hacer creer al público que hay gozo y felicidad en la gala de Nochevieja que se graba a las afueras de Madrid, con esa emisión cerrará el año la cadena de televisión que contrató a cientos de extras que trabajan a marchas forzadas para mostrar felicidad y su mejor sonrisa.

La cinta se llama "Mi gran noche" y no es coincidencia que lleve el nombre de uno de los éxitos de Raphael, pues esta producción escrita y dirigida por el reconocido cineasta Alex de la Iglesia marca el retorno al cine de “El Divo de Linares”, 40 años después de que rodó su última cinta.

El humor negro inunda esta comedia que se mofa de la falsa felicidad que suele rodear la venida del Año Nuevo, pero no en un ambiente familiar, sino en el de la televisión en el que la vanidad y la lucha de egos reina y articula cada movimiento del talento, de los productores y hasta de los extras que llevan más de una semana encerrados las 24 horas del día en una locación, con la consigna de aparentar ser felices.

Raphael interpreta a Alphonso, la superestrella de la música a nivel internacional que está obsesionado con proyectarse como el señor de los escenarios que es y no está dispuesto a ceder terreno ante Adanne (Mario Casas), la estrella juvenil que vive el momento más alto de la fama y que además lidia con el asedio de sus fans.

El productor a su vez vive en el ácido, lidia con una protesta de trabajadores del canal de televisión ante su inminente salida del aire y los presentadores de la gala, luchan entre sí por ganar la simpatía del jefe.

Lo que nadie imagina es que la vida de Alphonso corre peligro.

"Mi gran noche" es una comedia hilarante que expone a la televisión como un instrumento al servicio de la mercadotecnia que se rige a su vez por el calendario.

Un acierto más de esta producción estrenada en 2015 es el reparto multiestelar de estrellas ibéricas que acompañan a Raphael, talentos como el propio Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces, Luis Callejo, Santiago Segura y Ana María Polvorosa.

Dónde ver: YouTube