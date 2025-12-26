Más Información

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

La misión es hacer creer al público que hay gozo y felicidad en la gala de Nochevieja que se graba a las afueras de Madrid, con esa emisión cerrará el año la cadena de televisión que contrató a cientos de extras que trabajan a marchas forzadas para mostrar felicidad y su mejor sonrisa.

La cinta se llama "Mi gran noche" y no es coincidencia que lleve el nombre de uno de los éxitos de , pues esta producción escrita y dirigida por el reconocido cineasta Alex de la Iglesia marca el retorno al cine de “El Divo de Linares”, 40 años después de que rodó su última cinta.

El humor negro inunda esta comedia que se mofa de la falsa felicidad que suele rodear la venida del Año Nuevo, pero no en un ambiente familiar, sino en el de la televisión en el que la vanidad y la lucha de egos reina y articula cada movimiento del talento, de los productores y hasta de los extras que llevan más de una semana encerrados las 24 horas del día en una locación, con la consigna de aparentar ser felices.

Lee también:

Raphael interpreta a Alphonso, la superestrella de la música a nivel internacional que está obsesionado con proyectarse como el señor de los escenarios que es y no está dispuesto a ceder terreno ante Adanne (Mario Casas), la estrella juvenil que vive el momento más alto de la fama y que además lidia con el asedio de sus fans.

El productor a su vez vive en el ácido, lidia con una protesta de trabajadores del canal de televisión ante su inminente salida del aire y los presentadores de la gala, luchan entre sí por ganar la simpatía del jefe.

Lo que nadie imagina es que la vida de Alphonso corre peligro.

"Mi gran noche" es una comedia hilarante que expone a la televisión como un instrumento al servicio de la mercadotecnia que se rige a su vez por el calendario.

Lee también:

Un acierto más de esta producción estrenada en 2015 es el reparto multiestelar de estrellas ibéricas que acompañan a Raphael, talentos como el propio Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces, Luis Callejo, Santiago Segura y Ana María Polvorosa.

Dónde ver: YouTube

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]