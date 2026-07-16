¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amiga es una asesina a sueldo?. Esa es la premisa de "Cómplices hasta el final", la miniserie en la que Octavia Spencer debuta en la comedia.

La trama sigue a Debbie (Spencer), una mujer común que descubre que Judith (Hannah Waddingham), su mejor amiga, es una criminal internacional. Cuando una misión sale mal, ambas emprenden una huida por Europa mientras intentan escapar de la mafia y la policía.

Pero el verdadero atractivo de la serie no está en las persecuciones ni en los tiroteos, sino en la dinámica entre la dupla Spencer y Waddingham. Mientras una mantiene la calma en las situaciones más extremas, la otra responde con ocurrencias y un humor que convierte el peligro en una secuencia de momentos tan absurdos como entretenidos.

Para quienes conocen a Octavia Spencer por dramas como "Historias cruzadas" o "Talentos ocultos", esta producción representa la oportunidad de ver a la actriz en una faceta distinta. Sin abandonar el carácter que distingue a sus personajes, la actriz apuesta por una historia ligera pero llena de acción.

Otro de los puntos a favor es que la historia aprovecha los paisajes europeos para darle ritmo a la persecución. Aunque fue filmada durante cinco meses en Praga, la serie hace creer que sus protagonistas atraviesan distintos países en cuestión de días, lo que ayuda a mantener la sensación de que nunca están a salvo.

Dónde ver: Prime Video.