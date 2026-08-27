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¿Qué hace que un sospechoso de la desaparición de su sobrina se convierta en una estrella de televisión y de redes sociales?, esta es la pregunta que "Chompoo: la niña desaparecida y olvidada" da respuesta a esa interrogante.
Era el 11 de mayo de 2020 cuando Orawan Nong Chompoo Wongsricha, una niña de apenas tres años, desapareció de su casa, ubicada en la aldea de Kok Kork, al norte de Tailandia.
Tres días después, el cuerpo de la pequeña apareció en una zona boscosa, a escasos dos kilómetros de donde vivía. La noticia provocó una enorme movilización y convirtió la investigación en un fenómeno mediático.
En medio de toda esa atención apareció el “Tío Phol”. Sus contradicciones hicieron que las autoridades voltearan a verlo como el sospechoso principal; sin embargo, su aparente sencillez le valió la simpatía de millones que salieron a su defensa.
Incluso, y a pesar de que existían testigos y pruebas forenses en su contra, Phol recibió apoyo económico. El fenómeno llegó al punto de convertirlo en presentador de productos y en una personalidad de redes sociales.
Dirigido por Nontawat Numbenchapol, el documental es el primer true crime producido por Netflix Tailandia. Su historia también adquiere una nueva dimensión porque el proceso judicial ya llegó a una resolución: en 2025, una corte de apelaciones condenó al hombre a 26 años de prisión por homicidio intencional, secuestro y otros delitos relacionados con el cuerpo.
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Dónde ver: Netflix
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