Cecilia Vicuña ofrecerá mañana una charla en la Filuni; “Para las personas que quieran salir del estado de desesperanza”

Así sigue el caso del cuadro robado "Retrato de dama"; lo buscan en Argentina

Muere Lourdes Ambriz, soprano mexicana y representante de la lírica mexicana

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

Martha Higareda interpreta a Ana Paula, una joven que está a punto de casarse con Mariano (Juan Pablo Medina), el amor de su vida.

Sin embargo, durante la prueba final de su vestido de novia, se lleva una gran decepción al enterarse que su flamante prometido le puso el cuerno y ¡con una de sus damas!. Ana Paula decide hacer lo que cualquiera haría: ahogar sus penas en alcohol, pero termina inconsciente en la parte trasera de una camioneta.

La chica despierta en medio de una selva, sin recepción en su celular, su vida revuelta y con Erik (Michel Brown), un lugareño que, faltando una semana para la boda, la hará dudar sobre si regresar a la rutina o embarcarse en una nueva aventura.

Mientras Paula está "perdida", en la ciudad, su hermana Daniela (Miriam Higareda) se dispone a conquistar a su mejor amigo, Gustavo (Luis Gerardo Méndez), de quien siempre ha estado enamorada y sueña con casarse.

“Cásese quien pueda” es una comedia romántica que tiene como fin provocar risas al ver cómo a este par de hermanas, sin pedirlo, se les reconfigura la vida y se cumplen sus deseos.

