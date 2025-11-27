El título en español de “After the hunt” es “Cacería de brujas”, filme que aborda la cultura de la cancelación desde la perspectiva de Alma, (Julia Roberts), una brillante catedrática en filosofía de la Universidad de Yale que ve cómo su asistente es señalado de abuso.

La cinta trata de ir un poco más allá de la acusación pública al proponer un escenario que muestra a Hank (Andrew Garfield), docente y asistente de Alma, después de que ha sido acusado de abuso sexual por parte de Maggie, una de las alumnas más sobresalientes de la clase.

Hank queda fuera de Yale, en medio de días de ansiedad, agresividad y un alcoholismo explícito para el que ya no hay horarios.

Pero él no es el único personaje expuesto. Después de una reunión en la casa de Alma, se sabe que la respetada profesora tiene una adicción y que su salud es vulnerable.

Al mismo tiempo, se pone en duda la capacidad y la franqueza de Maggie, la chica queer afroamericana que además viene de una familia de alta posición y que acusó a su profesor.

La situación hace recordar a Alma los abusos y los pasajes hostiles por los que tuvo que transitar para ocupar el lugar que tiene y es eso mismo lo que la hace pensar que su alumna puede mentir, aunque el mal ya esté hecho. A Julia Roberts, en una de sus mejores actuaciones ante la cámara, según la crítica estadounidense, la acompañan, además de Garfield, Ayo Edebiri como Maggie. La historia está escrita por Nora Garrett.

Dónde ver: Prime Video