Más Información

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

El título en español de “After the hunt” es “Cacería de brujas”, filme que aborda la cultura de la cancelación desde la perspectiva de Alma, (Julia Roberts), una brillante catedrática en filosofía de la Universidad de Yale que ve cómo su asistente es señalado de abuso.

La cinta trata de ir un poco más allá de la acusación pública al proponer un escenario que muestra a Hank (Andrew Garfield), docente y asistente de Alma, después de que ha sido acusado de abuso sexual por parte de Maggie, una de las alumnas más sobresalientes de la clase.

Hank queda fuera de Yale, en medio de días de ansiedad, agresividad y un alcoholismo explícito para el que ya no hay horarios.

Pero él no es el único personaje expuesto. Después de una reunión en la casa de Alma, se sabe que la respetada profesora tiene una adicción y que su salud es vulnerable.

Al mismo tiempo, se pone en duda la capacidad y la franqueza de Maggie, la chica queer afroamericana que además viene de una familia de alta posición y que acusó a su profesor.

La situación hace recordar a Alma los abusos y los pasajes hostiles por los que tuvo que transitar para ocupar el lugar que tiene y es eso mismo lo que la hace pensar que su alumna puede mentir, aunque el mal ya esté hecho. A Julia Roberts, en una de sus mejores actuaciones ante la cámara, según la crítica estadounidense, la acompañan, además de Garfield, Ayo Edebiri como Maggie. La historia está escrita por Nora Garrett.

Dónde ver: Prime Video

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025. Foto: Fátima Bosch / IG

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025

¿Por qué es tan rica? Mientras Carlos III presume una monarquía “austera”, investigaciones afirman que es la más cara de Europa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿Y la austeridad? Mientras Carlos III presume una monarquía limitada económicamente, investigaciones afirman que es la más cara de Europa

Enojo por reaparición de Sergio Andrade; en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia". Foto: Sergio Andrade / YouTube

Reaparición de Sergio Andrade genera indignación y en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia"

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista. Foto: Tomada de Instagram @robertopalazuelosbadeaux

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia. Foto: AFP

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia

[Publicidad]