Cristina Ruiz es una mujer como cualquier otra, tiene una vida rutinaria y a veces no está muy contenta con ella; sin embargo, el problema que está a punto de enfrentar no es como el de cualquier otra. Y es que, su día a día se ve interrumpido cuando su padre, Raúl, se quita la vida, dejándola como responsable de la deuda de la casa que habita ella y sus tres hijos y que sus acreedores no dejarán pasar

Esta mujer hará todo lo posible por no conservar su casa, incluso unir fuerzas con Luciana, la segunda esposa de su padre, quien lo toleró los últimos años.

Juntas idean todo un plan para distraer la atención del cobrador de la deuda. Su estrategia consiste en hacer falsificar el testamento de Raúl y, al mismo tiempo, esconder el cuerpo del viejo; sin embargo, sus planes se ven amenazados cuando Olga, la vecina chismosa del fallecido, comienza a investigar por su cuenta.

Asimismo encontrarán un alido: Moi, un policía y excuñado de Cristina que hará todo lo que no se había imaginado por ayudarla y ganarse su amor.



“Bienvenidos a la familia” es la serie de manufactura mexicana que se estrena esta semana a través de Netflix. Estelarizan Marimar Vega, Erick Elías, Ana Layevska, Martín Altomaro, Hernán del Riego, Erika Buenfil y Arturo Beristáin, que hace una actuación especial.



La serie está basada en “Benvinguts a la familia”, producción catalana que fue adaptada, producida y dirigida por Mark Alazraki, quien ha dicho que el plus de esta propuesta de comedia es explotar la naturalidad de cada uno de los actores que conforman su elenco.



Dónde ver: Netflix