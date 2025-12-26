Ver en el reparto de una cinta el nombre de Robert de Niro es garantía de que la historia será intensa, pero si además figuran junto al gran actor talentos como Halle Berry, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Jon Bon Jovi y Sarah Jessica Parker, entre muchos otros sólo es posible en una de esas producciones que hoy se les denomina “corales”.

Tal es el caso de “Año nuevo”, una comedia romántica que tiene como escenario a Nueva York y no podría ser de otra manera con ese reparto que encarna a personajes totalmente distintos unos de otros, con sus miedos y esperanzas cargando a cuestas, entrando y saliendo todos los días de la gran manzana.

Las historias se cuentan en la víspera del año que está por iniciar, unos personajes tienen relación con otro en efecto dominó y todo transcurre en esas horas previas a las 12 campanadas que anuncian la llegada del nuevo año.

Para empezar Claire Morgan (Hilary Swank) tiene a su cargo la tradicional caída de la bola en Times Square, al mismo tiempo que una ejecutiva decide dejar su trabajo y mandar todos sus pendientes al archivo muerto para realizar esos propósitos que ha postergado, no lo hará sola, Paul (Zac Efron) la ayudará a cambio de un par de entradas para el baile de la compañía de la que ella era parte.

En otro lado de la ciudad Stan (Robert de Niro), se encuentra hospitalizado, sufriendo los embates de una agresiva enfermedad terminal, sabe que le queda poco tiempo, y solo anhela ver la caída de la bola que anuncia el Año Nuevo.

Stan es cuidado por la enfermera Aimee (Halle Berry), quien a su vez espera tener una videollamada con su esposo, un soldado en servicio en Afganistán.

Con la cuenta regresiva encima Claire enfrenta contratiempos con uno de los tantos anuncios iluminados que dan vida a Times Square y al festejo de la noche vieja, para resolverlo, tendrá que llamar a Kominsky (Héctor Elizondo), un electricista al que la empresa corrió unas semanas antes, el hombre logra hacer que los anuncios brillen de nuevo.

Claire tiene oportunidad de ver la caída en compañía de su padre, no lo hace en Times Square, sino desde la ventana del cuarto que Stan, su papá ocupa.

En el mismo hospital dos parejas compiten por ser la que tendrá el primer bebé del nuevo año.

En “Año nuevo” también actúan Sofía Vergara, Ashton Kutcher, Sarah Paulson, Ludacris, Jessica Biel y Seth Meyers.

Dónde ver: Netflix