Hay películas que pasan a la historia por el momento en que fueron hechas, y “Alta sociedad” es una de ellas. La cinta fue la última aparición de Grace Kelly en la pantalla grande antes de retirarse de Hollywood para convertirse en princesa de Mónaco.

La historia sigue a Tracy Lord (Kelly), una joven heredera que está a punto de casarse con George Kittredge (John Lund), un empresario serio que representa una vida estable, aunque poco emocionante. Sin embargo, sus planes cambian cuando Dexter Haven (Bing Crosby), su exesposo y un músico de jazz, reaparece dispuesto a recuperar su amor.

A la historia se suma Mike Connor (Frank Sinatra), un periodista que llega para cubrir la boda de Tracy y termina involucrándose con la protagonista.

Más allá de la trama romántica, el filme ocupa un lugar especial para la realeza europea; y es que, fue filmada cuando la actriz ya estaba comprometida con el príncipe Rainiero III de Mónaco, y se estrenó meses después de la boda real (en 1956). Incluso, el anillo de compromiso real aparece en pantalla.

Además, es una oportunidad para ver el encuentro de dos generaciones de estrellas: Crosby, uno de los grandes cantantes y actores de la época; y Sinatra, quien, en esos años, consolidaba su regreso al éxito.

“Alta sociedad” fue dirigida por Charles Walters y está basada en la obra teatral “The Philadelphia Story”, que ya había tenido una adaptación cinematográfica en 1940.