El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

Presas de una pasión que nace de lo que parece una afortunada coincidencia, dos personas viven un encierro temporal, voluntario y muy candente que, "56 días después", termina en un crimen.

Este thriller de ocho episodios comienza con el deseo que surge entre Clara y Oliver al inicio de su romance, pero pronto se transforma en una investigación policial tras el hallazgo del cadáver irreconocible de uno de ellos en el apartamento que compartían.

La investigación, que reconstruye su relación , no solo busca comprender lo que orilló al victimario a terminar con esa vida, sino que revela, a manera de advertencia, las consecuencias del encierro y el aislamiento, y de cómo la soledad puede nublar las decisiones.

El idilio de la pareja y el crimen dejan ver el peligro de ocultar secretos del pasado pero también el deseo y la oportunidad de las personas de volver a empezar.

“56 días” se rodó en Montreal, aunque la trama en televisión transcurre en Boston.

La historia está basada en la novela de Catherine Ryan Howard que, a su vez, ocurre en Irlanda, en contexto de la pandemia de Covid 19 entre 2020 y 2022. Actúan Dove Cameron y Avan Jogia, y resulta interesante ver la inclusión de la mexicana en el reparto interpretando a unas de las detectives que se hacen cargo del caso.

Dónde ver: Prime Video

