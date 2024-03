¿Qué pasó con el caso de Elisa Vicedo, que acusó legalmente a Eduardo "N" de violación?

La audiencia que quedó pendiente hace cinco años, cuando Elisa Vicedo acusó a Eduardo "N" de violación agravada, ya fue reanudada. Sin embargo, el actor no recibió prisión preventiva como tuvo que haber ocurrido, debido al cargo que se le acusa; la abogada de la joven explica por qué.

Esta tarde, "Ventaneando" reportó cómo va la demanda que la actriz Elisa Vicedo interpuso en 2018, hace seis años, en contra del actor Eduardo "N", por el cargo de violación agravada, pero el proceso legal se detuvo cuando la joven se mudó a vivir a Canadá.

Y este miércoles, seis años más tarde, tuvo lugar la reposición de la audiencia inicial.

Para conocer más detalles de lo sucedido, la abogada de Elisa, la licenciada Carmen Olvera, contó al programa de espectáculos que no se ejecutó ninguna orden para que Eduardo "N" fuera privado de su libertad, como medida cautelar antes de que alcance su sentencia.

"El juez resolvió que la fiscalía no pueda acreditar el no arraigo, es decir, que ya que él tiene 24 años viviendo en el país, ya tiene nacionalidad mexicana, por lo tanto no había el riesgo de que pudiera extraerse de la justicia", precisó la experta en leyes.

Otro de los motivos -dijo la abogada- es porque Vicedo no se encuentra residiendo actualmente en nuestro país, por lo que no la pone en peligro de que el acusado trate de buscar algún acercamiento.

Además, la licenciada Olvera detalló que hizo ver al juez que, dentro de la carpeta de investigación, hay antecedentes de la agresión que el acusado ejecutó en contra del padre de Elisa y de la actriz cuando coincidieron en las instalaciones del Parque Hundido, pero él expresó que era un caso concluido.

"El juez expresó claramente que ya era un proceso que ya había terminado, que se le reparó el daño con consentimiento de la víctima, por lo tanto no se iba a tomar en cuenta para poder ver el riesgo que tenía la víctima".

Sin embargo, Olvera consideró que era importante que se tomase en cuenta, pues no había que olvidar que cuando Elisa y su familia dejaron en nuestro país, fue porque habían recibido múltiples amenazas que los llevaron a toda dicha determinación.

Finalmente, aclaró que la joven no se presentó a la audiencia porque acudir a la cita podría afectarla psicológicamente.

"Elisa se encuentra en tratamientos médicos que, además, para ella no es psicológica y psiquiátricamente bueno, está en una situación delicada, por eso no acudió a la audiencia", destacó.

