Ludwika y Osvaldo se vuelven a ver las caras

Ludwika Paleta lanza la carcajada cuando a su compañero Osvaldo Benavides se le pregunta en broma si volvería a contratarse a sí mismo como actor.

El cuestionamiento no es gratuito: en Noche de bodas, comedia que estrena hoy, Osvaldo no sólo debutó como director de cine, sino que junto con Ludwika, integra la pareja principal de la historia.

“Fui al que más tuve que trabajar en edición, los demás estaban muy bien y yo tuve que darle duro y recio. Así que, si me contrato, debería hablar conmigo mismo primero, para asegurarme de no cometer las mismas tonterías”, responde el actor de buen humor.

Ludwika continúa la broma, cuando Osvaldo le pregunta cómo se sintió con él en la dirección.

“Estamos bien, ¿no?, seguimos siendo amigos, ¿no?”, suelta la actriz entre risas.

Noche de bodas cuenta lo que ocurre en un hotel de playa cuando dos bodas se realizan el mismo día y a la misma hora.

“Desde que nos conocimos me enamoré de ella, su cabello castaño y mi copete anaranjado era el uno para el otro. Y sí, quizá estábamos muy mocosos, pero en la estrellas estaba escrito que juntos tendríamos nuestra noche de bodas”, se oye decir a Osvaldo en voz en off.

El problema inicia en el momento en que se descubre que la mujer de una de las dos parejas, así como el hombre de la otra, se conocen porque en el pasado tuvieron una relación amorosa que no terminó precisamente bien.

En el filme se verá al personaje de Ludwika Paleta desearle lo peor al histrión. “Espero que se te pudra el pi…”, le dice en algún momento la actriz.

“Sin duda mi personaje es una novia inusual”, comenta Paleta.

“Es una novia que de entrada no planeó ella misma su boda, no está 100% segura de querer casarse y suceden muchas cosas que no es la típica historia del cine, donde generalmente vemos a las novias muy emocionadas”, añade.

Noche de bodas es una cinta que comenzó su proceso hace 12 años, teniendo siempre en mente que ambos fueron los protagonistas.

Osvaldo, junto con Issa López (Efectos secundarios y Todo mal) son los autores del guión.

Huatulco fue la sede principal del rodaje realizado durante 2022, donde el equipo convivió por cerca de dos meses.

“Yo filmaba en chanclas y sin camisa. Terminábamos y nos íbamos al mar, pero lo mejor es que podíamos ir a nuestro propio baño todo el tiempo”, expresa Osvaldo.

“Ha sido la planeación más larga para una boda (risas), los proyectos toman mucho tiempo, algunos tienen la suerte de salir rápido. Aquí en 12 años pasó una pandemia, novias, novios, matrimonios, hijos, muchas cosas”, señala Ludwika.

A pesar de que fue filmada en temporada de huracanes, la producción cuenta que sólo tuvo un pequeño problema climático un día, lo demás fue tranquilo.

Los huéspedes tampoco representaron algún problema, pues eran meses bajos en turismo.

En el elenco de Noche de bodas también se encuentran Daniel Tovar (Mirreyes vs godínez), Marcela Guirado (Cómo sobrevivir soltero), Ricardo Polanco (Operación feliz Navidad) y Fernando Álvarez Rebeil (Las lágrimas).

La producción corrió a cargo de las compañías Traziende (Ahí te encargo) y Agasajo Films, esta última fundada por el propio Benavides junto con Mariana Alcántar (Vuelven) y Priscila Amescua-Méndez (Cuando sea joven).

La amistad entre Ludwika y Oswaldo data de hace casi 30 años, cuando actuaron juntos en la telenovela María la del Barrio.