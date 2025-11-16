"It: Welcome to Derry" está a sólo horas de estrenar su cuarto capitulo, por lo que aquí te traemos un breve resumen de lo que se ha visto hasta el momento y qué esperar para la entrega de esta aterradora serie, que se ha posicionado en el gusto de millones.

La producción comenzó con un episodio doble, los cuales sirvieron de introducción a los personajes que, por ahora, serán los que lleven la historia.

Uno de ellos es Dick Hallorann, quien podría abrir posibilidades interesantes a futuro, no sólo hablando de Pennywise, si no de todo el universo creado por Stephen King.

Hallorann es un hombre afroamericano que fue de vital importancia durante el incendio de “The Black Spot”, en 1930, a manos de la Legión de la Decencia Blanca (un equivalente en Maine del Ku Klux Klan).

Este personaje salva varias vidas durante el siniestro, gracias a su habilidad sobrenatural, la telepatía o como a él le gusta llamarla, “el resplandor”, si eso te suena familiar es debido a que, posteriormente, se convertirá en el cocinero del Hotel Overlook en “The Shining” ("El resplandor").

Los primeros tres capítulos de la serie han sentado las bases sobre el origen del monstruo que acecha a los niños, así como de una misión secreta de parte del gobierno y, en especial, el capítulo tres abrió la puerta a uno de los puntos clave de la historia.

¿Qué pasó en el capítulo tres de "It: welcome to Derry"?

En el capítulo tres de "It: welcome to Derry" se presentan dos personajes interesantes; una payasa que asemeja mucho a Pennywise; muchos han teorizado, podría ser It disfrazado, la realidad es que lo más probable es que se trate de la hija de Bob Gray, el humano que originalmente era el payaso bailarin.

Así mismo los nativos americanos, como lo demuestra la pequeña Rose, ya conocen de la existencia del monstruo, pues, llevan años peleando contra él y pese a que el ritual de Chüd llegará al final de la temporada, lo más probable es que Nathaniel sea quien lo ejecute sin lograr completarlo.

¿A qué hora se estrena el capitulo cuatro de "It: welcome to Derry"?

El episodio cuatro se estrena este domingo 16 de noviembre, aunque depende mucho de la zona en la que te encuentres para saber la hora exacta en la que podrás reproducirlo en HBO Max, aquí te dejamos la lista completa de horarios:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del lunes 17 de noviembre

