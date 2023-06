Protagonista de “Invasión secreta” reveló que se sentía incómodo al trabajar con Emilia Clarke

Este miércoles llega Invasión secreta (Secret Invasion), a Disney+. Se trata de la nueva serie de Marvel Studios que traerá de regreso a varias caras conocidas del Universo Cinematográfico de Marvel, como son Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Talos, uno de los Skrull que apareció previamente en la película de Capitana Marvel.

Pero uno de los nuevos nombres en el universo Marvel ha generado algunas inquietudes en el elenco. Y es que el actor Ben Mendelsohn reconoció que se sintió intimidado de trabajar junto a Emilia Clarke, quien hace su debut en el MCU y encarna nada más y nada menos que a la hija del personaje de Mendelsohn, es decir que no había manera de no cruzarse en el set.

Durante una de las recientes entrevistas de las que los actores participaron para promocionar la serie, el intérprete hizo una inesperada confesión a su compañera de rodaje. El actor reconoció haber estado nervioso de trabajar con Clarke debido a que es gran admirador de la serie "Game of Thrones".

"Tú no entiendes. He visto Game of Thrones cuatro veces, como... de cabo a rabo... estaba nervioso", dijo el actor que interpreta a Talos. A pesar de todo el nerviosismo, el actor de "Rogue One" señaló que se trató de una gran experiencia y que disfrutó mucho de haber compartido pantalla con Clarke.

Por su parte, ella expresó su cariño por Mendelsohn y lo agradable que fue colaborar con él. "Me encanta Ben. Me encanta trabajar con Ben. Fue muy divertido. Fue muy fácil, porque obviamente estábamos jugando... Quiero decir, hay tensión en todo, pero obviamente hay una profunda familiaridad y conocimiento mutuo que es tan fácil y libre actuar con Ben que sentí... Fue simplemente hermoso", señaló la actriz de 36 años.

Emilia Clarke saltó mundialmente a la fama a partir de su trabajo en "Game of Thrones". En la serie que conquistó al público y marcó una era en la historias de las series televisivas, Clarke interpretó a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones". En esta nueva etapa, Clarke hace su gran debut en Marvel con el rol de Gi’ah, la hija de Talos.