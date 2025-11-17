A través de redes sociales se viralizó el primer vistazo de los actores en sus trajes para la película “The Legend of Zelda”, una de las adaptaciones más esperadas de Nintendo. Finalmente se lanzó la primera imagen oficial del live action, inspirado en los icónicos juegos de aventura estrenados desde 1989 para la NES y más tarde en consolas como Nintendo Switch.

Tras el éxito mundial de “Super Mario Bros. La película” (2023), que superó los 1,360 millones de dólares en taquilla, Nintendo decidió llevar a la pantalla grande otra de sus franquicias más populares, con los personajes de Link y la princesa Zelda como protagonistas.

De acuerdo con Nintendo, el rodaje de “The Legend of Zelda” ya está en marcha y su estreno está programado para el 7 de mayo de 2027, por lo que pidieron paciencia a los fans mientras prometen una adaptación fiel y ambiciosa.

Desde que Nintendo confirmó en 2023 que la historia de “Zelda” tendría una versión live action, los fans comenzaron a crear ilustraciones y a especular sobre el aspecto de los personajes. Este lunes, la compañía compartió por fin la primera imagen oficial de Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como Zelda.

Ainsworth, recordado por su papel en “La maldición de Bly Manor” (2020), porta la icónica túnica verde del héroe, una camisa clara y correajes de cuero diseñados para sostener sus armas. Su cabello rubio, despeinado y las orejas alargadas —típicas de los hylianos— recrean el estilo clásico del personaje.

Por su parte, Bo Bragason, conocida por aparecer en "The Radleys" aparece con la túnica azul del videojuego “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (2017), acompañada de guantes largos, un cinturón de cuero oscuro, un arco y un arcaj lleno de flechas, dando vida al estilo aventurero de la reina de Hyrule.

This is Miyamoto. Filming is underway for the live-action film of The Legend of Zelda in a lush, natural setting, with Bo Bragason-san who will play Zelda and Benjamin Evan Ainsworth-san who will play Link (1/2). pic.twitter.com/fbadNgaDqY — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 17, 2025





¿De qué trata “The Legend of Zelda”?





“The Legend of Zelda” es una de las sagas de aventura más importantes de Nintendo. La historia sigue a Link, un héroe que explora un vasto mundo lleno de templos, criaturas y acertijos, mientras busca artefactos sagrados y enfrenta fuerzas oscuras. La franquicia destaca por su exploración libre, su combate estratégico y su narrativa basada en la evolución del personaje.

El objetivo central de Link es proteger el reino de Hyrule de Ganon y otras amenazas que buscan apoderarse de la Trifuerza. Con más de 34 juegos lanzados, entre entregas principales, remakes y spin-offs, “The Legend of Zelda” se ha convertido en una de las series más influyentes de la historia de los videojuegos