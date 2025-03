La polémica sigue persiguiendo a Alicia Villarreal, quien sigue inmersa en el litigio en contra de su esposo Cruz Martínez por violencia familiar, además de estar en duelo por la muerte de su padre Víctor Villarreal, pero por si fuera poco también tiene que lidiar con las declaraciones que hace el empresario Francisco Cantú, quien ha asegurado que sí la pretendió. El susodicho fue relacionado sentimentalmente con las cantantes Dulce (q.e.p.d.) y María Conchita Alonso, pero declaró que lo único que le unía a ellas era una amistad, algo que no buscaba con Alicia, a quien sí invitaba a salir con el fin de conquistarla y convertirse en su novio. "Alicia es muy guapa, muy inteligente, es una persona que, cuando la conoces a fondo, vale la pena; Alicia es una persona muy decente, yo así la leo, es una persona que vale la pena, si la cortejaba era porque quería ser su novio", explicó Cantú. También dijo que salieron varias veces pero que no llegaron a nada, ni siquiera a tomarse de la mano, eso sí, a mediados de 2024 ella le compartió que estaba separada de Cruz Martínez. Francisco explicó que decidió tomar distancia de la intérprete de "El príncipe" y "Te aprovechas", por no afectar el proceso legal que está llevando.

Alicia Villarreal rompe el silencio

La cantante Alicia Villarreal tuvo esta semana una charla con Paty Chapoy, la titular del programa de espectáculos Ventaneando, y se sincero con ella sobre el complicado momento personal que está pasando, al separarse de su aún esposo Cruz Martínez debido a un capítulo de violencia familiar. En la charla que tuvo con la comunicadora, Alicia señaló que ya tenía mucho tiempo tratando de separarse de Cruz Martínez y éste siempre la convencía, asegurando que que las cosas no eran para tanto; es por eso que su relación iban de mal en peor, hasta que terminó agrediéndola y ella denunciando. "No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni quiera cómo me salí de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana", detalló. Aprovechó para aclarar que, si no ha hablado a detalle, no es sólo por lo emocionalmente complicado que le resultó, sino porque las autoridades que se encargan del caso se lo han impedido. "Mucha gente me dice: ´No has dado la cara, no has dado una declaración', y esto es algo tremendo, que me golpea demasiado, muy duro; quiero que sepan que he intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia, me he ido bajo lo que es este proceso legal, a veces no es fácil para mí repasar los hechos, decir las cosas como sucedieron, tal cual y como las vivimos porque hay un proceso legal". También se encargó de desmentir que el problema con su esposo comenzara por su relación con su primer marido Arturo Carmona, a quien le ha pedido que ya no de declaraciones, y aseguró que nada tiene que ver con el empresario Francisco Cantú, negando cualquier salida juntos.

Shakira y Gerard Piqué. Foto: AFP/AP.

Siguen los desacuerdos entre Shakira y Piqué

La artista colombiana Shakira, se encuentra en plena gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, motivo por el cual su expareja Gerard Piqué ha tenido que viajar a Miami para cuidar de sus dos hijos en común, Milan y Sasha, pero ya comenzó el conflicto entre estos padres. El origen de las peleas recientes entre Shakira y Piqué serían porque él le ha dicho que se siente dolido con ella porque en sus conciertos hace mención de Clara Chía, su actual pareja. Resulta que dentro de sus shows, la cantante de 48 años muestra sus 10 mandamientos, el noveno hace una evidente referencia a Clara Chía, pues dice: "Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡Claramente!" Piqué ha señalado que esto ha afectado mucho a su novia, quien se quedó en España cuando él viajó a Estados Unidos. Fue en junio de 2022 cuando Shakira y Gerard Piqué, a través de un comunicado, dieron por terminada su relación de pareja, aunque ésta ya se encontraba deteriorada tiempo atrás, cuando el deportista se relacionó sentimentalmente con Clara Chía, una joven de actualmente 25 años, y quien ha sido objeto de críticas y acoso por parte de fanáticos de Shakira y medios de comunicación desde que se hizo público su relación con Piqué.

Ángela Aguilar presume pelazo. En su faceta de casada deja atrás su acostumbrado cabello corto.

No perdonan a Ángela Aguilar

Desde que Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal, ha experimentado una serie de cambios en su imagen, tal vez en un afán de lucir más madura, como la largas extensiones que luce en la actualidad. El estilista Miguel de la Mora compartió un video en sus redes sociales, donde se ve a Ángela una larga cabellera gracias a las extensiones que le colocó, algo por lo cual lo felicitaron los internautas, pero estos aseguraron que la hija de Pepe Aguilar les seguía cayendo mal. "Hermoso el cabello. Pero igual seguiré siendo su hater #1 hasta el día que yo deje de respirar, amén". "¿Es cabello argentino?". "Me caías muy bien Micky". "El cabello te quedó hermoso pero igual nos cae mal". "Nos sigue cayendo mal aunque ya no esté pelona". "Que deje de ser pelona no le quita lo mal que nos cae", son algunos de los comentarios. Algunos cuestionan por qué Ángela ha optado por este radical cambio en su cabello tras convertirse en una mujer casada, pues aunque en el pasado ya se había puesto extensiones, es hasta ahora que luce unas tan largas.

El reportero Eduardo Salazar tiene una trayectoria de 35 años, por lo que ha dedicado gran parte de su vida al mundo del periodismo. Foto: EL UNIVERSAL

El amor sigue en el aire

"Hoy #8m reafirmemos que hombre y mujer se complementan, admiración y respeto mutuo #laloylaura @lalosalazar_oficial", fue el mensaje que compartió Laura Flores en sus redes sociales, acompañada de una fotografía de sus manos entrelazadas con las de su nuevo novio, el periodista Lalo Salazar. La actriz de 61 años está sorprendida por cómo se dio la cercanía amorosa con Lalo Salazar, pues dice que nunca le había pasado que empezara un noviazgo con alguien después de llevar tantos años de amistad. Para Lalo, también ha sido sorpresivo este romance que lo tiene más que feliz, pues confiesa que cuando volvió a reencontrarse con Laura sintió algo muy especial y el click se dio entre ellos, a pesar de que se conocen desde hace muchos años e incluso trabajaron juntos una temporada en el programa "Hoy".