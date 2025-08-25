Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

Los niños que crecieron con la televisión podrían ver nuevamente a los "", ahora en una nueva serie para streaming. Tras el fracaso de su película de 2017, ahora los superhéroes podrían tener un reinicio (reboot).

De acuerdo con The Wrap, tanto Hasbro como Disney+ estarían trabajando en una nueva adaptación del equipo de superhéroes originarios de Japón, prometiendo traer nostalgia a los ahora adultos que crecieron con la serie.

Lee también

¿Qué se sabe del reboot de "Power Rangers"?


Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, creadores de la serie "Percy Jackson y los dioses del Olimpo” (2023), serían los escritores y productores de este nuevo producto traído desde la nostalgia de los años 90, de acuerdo con The Wrap.

Se estimaría que el reboot, ahora bajo el sello de 20th Television y Hasbro Entertainment, inicie grabaciones en enero de 2026 en Londres, Reino Unido, y sería la primera vez que la franquicia pise esta tierra. La nueva serie de "Power Rangers" llegaría a streaming a principios de 2027.

¿Cuál fue la última temporada de los "Power Rangers"?


La última vez que vimos al grupo de personajes trajeados de diferentes colores fue en “Power Rangers Cosmic Fury” (2023), estrenada en Netflix. Esta temporada cerró diferentes historias vistas a lo largo de 30 años de la franquicia.

En esta última serie vimos al equipo enfrentarse a la amenaza del emperador maligno Lord Zedd, quien se alía con la villana Bajillia para invadir la Tierra.

Lee también

¿Qué son los "Power Rangers"?


Los Power Rangers es una franquicia de superhéroes estadounidenses, basada en los Super Sentai, donde se combinan efectos especiales con acción real y donde cada episodio se enfrenta a distintas amenazas usando artes marciales, armas y robots gigantes (mechas).

La palabra Super Sentai podría traducirse como “Súper escuadrón" o "Súper fuerza de tarea”. En 1993 se transmitió por primera vez la serie de “”, donde se nos presentó a un equipo de jóvenes vestidos con trajes de colores brillantes que luchaban contra el mal combinando sus vehículos gigantes (Zords) formando un robot gigante conocido como “Megazord

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram