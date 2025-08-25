Los niños que crecieron con la televisión podrían ver nuevamente a los "Power Rangers", ahora en una nueva serie para streaming. Tras el fracaso de su película de 2017, ahora los superhéroes podrían tener un reinicio (reboot).

De acuerdo con The Wrap, tanto Hasbro como Disney+ estarían trabajando en una nueva adaptación del equipo de superhéroes originarios de Japón, prometiendo traer nostalgia a los ahora adultos que crecieron con la serie.

¿Qué se sabe del reboot de "Power Rangers"?





Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, creadores de la serie "Percy Jackson y los dioses del Olimpo” (2023), serían los escritores y productores de este nuevo producto traído desde la nostalgia de los años 90, de acuerdo con The Wrap.

Se estimaría que el reboot, ahora bajo el sello de 20th Television y Hasbro Entertainment, inicie grabaciones en enero de 2026 en Londres, Reino Unido, y sería la primera vez que la franquicia pise esta tierra. La nueva serie de "Power Rangers" llegaría a streaming a principios de 2027.

¿Cuál fue la última temporada de los "Power Rangers"?





La última vez que vimos al grupo de personajes trajeados de diferentes colores fue en “Power Rangers Cosmic Fury” (2023), estrenada en Netflix. Esta temporada cerró diferentes historias vistas a lo largo de 30 años de la franquicia.

En esta última serie vimos al equipo enfrentarse a la amenaza del emperador maligno Lord Zedd, quien se alía con la villana Bajillia para invadir la Tierra.

¿Qué son los "Power Rangers"?





Los Power Rangers es una franquicia de superhéroes estadounidenses, basada en los Super Sentai, donde se combinan efectos especiales con acción real y donde cada episodio se enfrenta a distintas amenazas usando artes marciales, armas y robots gigantes (mechas).

La palabra Super Sentai podría traducirse como “Súper escuadrón" o "Súper fuerza de tarea”. En 1993 se transmitió por primera vez la serie de “Mighty Morphin Power Rangers”, donde se nos presentó a un equipo de jóvenes vestidos con trajes de colores brillantes que luchaban contra el mal combinando sus vehículos gigantes (Zords) formando un robot gigante conocido como “Megazord”