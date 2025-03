Lucía Carreras, escritora de filmes como La jaula de oro, que le valió el premio Ariel y la multigalardonada Todo el silencio, tiene una cábala: no decir mucho de la historia que crea, no sólo para sorprender a la gente, sino porque es su manera de no esperar nada.

“La primera vez que me gané algo fue un estímulo a escritura por Imcine, el siguiente fue igual, no lo busqué. Entonces me generé esto de no buscar resultados, trato de no saber por cábala, de no echarme la sal”, dice divertida.

El hecho es que, con su próxima película como directora, Póstumo, que anda buscando acomodo en festivales, sigue esa línea, pero dando algunas gotas de la historia. De hecho, ni sus protagonistas, Adrián Ladrón y Diana Sedano, conocieron el guion como tal.

“Es un drama con tintes de realismo mágico, una película chiquita, muy encerrada, con mucho amor y corazón. Son dos personajes en un mismo lugar y todo pasa en horas”, apunta Carreras.

Póstumo se hizo en tres semanas, pero requirió de trabajar cuatro meses con los personajes, dando las herramientas a los actores, para que cuando se llegara al set se tuviera cierta comunicación.

Es el cuarto largometraje de Carreras luego de debutar con Nos vemos papá (2011), a la que siguieron La casa más grande del mundo, nominada al Oso de Cristal en Berlín, y Tamara y la Catarina, ganadora en el festival de Huelva.

Carreras fue fundadora de Tinta, asociación civil que reúne a escritores de México y la cual contabiliza, hasta ahora, a más de 200 miembros. El año pasado el gremio se puso feliz luego de que se determinara que el 3% del presupuesto de un filme fuera para el pago del guionista, un ramo que pocas veces recibía pago justo.

Una de las acciones que logró la asociación fue colocar en un árbol genealógico pintado en los Estudios Churubusco, el rubro del guion, que antes no aparecía.

“Y lo dejaron, lo cual es bueno, fue una manera de estar presentes”, expresa Lucía.

Lucía acaba de terminar el guion de otro filme, Sin sostén, e n el cual dirigirá a Alejandra Ambrosi.

“Es una comedia feminista, de una mujer que se quita el sostén y no es revolucionaria, es una cosa simbólica, una metáfora”, adelanta brevemente la escritora.

El otro proyecto se llama Novenario y será la nueva cinta de Ulises Pérez Mancilla, sobre el luto.