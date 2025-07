Durante una charla con la periodista Matilde Obregón, el actor Alfredo Adame y su hija mayor Vanessa, hablaron de cómo es él en la vida real y las relaciones que lo han marcado a lo largo de su vida, como una forma de tratar de limpiar su imagen, que en los últimos años ha estado de polémica en polémica.

"Yo conozco a mi papá y sé quién es mi papá, siempre entendí que mi papá tenía un personaje, la realidad es que mi padre no es un hombre que viene a la casa los domingos, y le mienta la madre a sus nietos ni a mí", expresó Vanessa, al señalar que Adame no ha sufrido ningún cambio radical en su carácter, y que sigue siendo un padre intachable.

Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, marido y mujer durante 25 años. Fotos: Instagram

También explicó que si bien durante el tiempo que duró el matrimonio con su madre, ella fue la mujer más importante para él, con Mary Paz Banquells las cosas fueron mucho más serias, porque compartieron 25 años de su vida y tuvieron tres hijos, Diego, Alejandro y Sebastián, sus medios hermanos, a quienes dijo querer pese a que no tienen contacto actualmente.

"Yo creo que es la relación más importante en la vida de mi papá, yo creo que, en su momento, mis padres se quisieron profundamente, creo que el amor de tu vida cambia muchas veces y creo que hay relaciones más contundentes que otras, al final, su relación con Mary Paz fue una relación de 25 años, tuvieron tres hijos, evidentemente, fue la relación más importante en su vida", señaló Vanessa Adame Castillo.

Así recordaba Graciela Fernández Chespirito

El furor por la historia de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" parece no aminorar, ahora se han retomado en las redes sociales, parte de un documental del canal de televisión estadounidense Biochannel de 2012, realizado para conmemorar el 83 cumpleaños del comediante.

En él su esposa Graciela Fernández recordó cómo en una fiesta en que fue acompañada por un primo, conoció a quien sería el padre de sus hijos, porque "Chespirito" era parte de la agrupación Los Aracuanes, encargada de animar la fiesta, ahí la invitó a bailar y al poco tiempo se hicieron novios, cuando ella tenía 15 años y él 22. También compartió la forma en que le brindó su apoyo en sus inicios como escritor, el nacimiento de sus seis hijos (Roberto, Graciela, Marcela, Teresa, Cecilia y Paulina), y cuando le pidió que se divorciaran.

“Primero lo sufrí mucho, mucho, mucho… A los 23 años (de casados), (Roberto) me dijo: ‘Ya se te acabó tu cuota’ y Doña Florinda se lo llevó”, recordó con pesar Graciela Fernández.

Graciela, su hija, añadió en el documental su perspectiva sobre cómo se vivió la fama de su papá en casa: “El fenómeno, visto desde adentro, estaba consistiendo en su ausencia, en realidad”. Paulina, otra de sus hijas, lo resumió así: “Eran la pareja perfecta, pero hubo un distanciamiento, un enfriamiento… y sí lo percibimos”.

León emociona a los fans de Carlos Rivera

Desde que nació el pequeño León, hijo de los cantantes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, sus papás se han encargado de cuidar mucho su privacidad, es por eso que hasta el momento no se conoce el rostro del niño, pero una cosa sí es cierta, es cada vez más constante que los famosos compartan momentos al lado de su primogénito.

Cynthia Rodríguez posa con su hijo León y comparte la foto en redes sociales.

A un mes de que León cumpla dos años, Cynthia Rodríguez compartió una foto desde Casa Huamantla, el hotel boutique que tienen en Huamantla, Tlaxcala, tierra natal de su esposo Carlos Rivera; en dicha instantánea, la conductora aparece frente a un espejo junto a su hijo, quien luce de pie y de espaldas.

"Días felices con mis amores en Casa Huamantla", escribió Cynthia, en la publicación de dicha imagen, en cuyos comentarios los fans aseguran que es muy probable que el pequeño sea una mini versión de su famoso padre, esos sólo el tiempo lo dirá.

Se reencuentran Chantal Andere y Ana Bárbara

La amistad y el cariño que se tienen desde hace muchos años, ha hecho que la actriz Chantal Andere y la cantante Ana Bárbara, hayan tenido un acercamiento y retomado su relación de amigas, la cual se había perdido cuando la llamada "reina grupera" se divorció de José María Fernández "El Pirru", medio hermano de Andere.

Chantal Andere, media hermana de José María Fernádez, "el Pirru", habla de la relación que sostiene con su excuñada Ana Bárbara. Fotos: Instagram & EFE, archivo

La reunión se dio cuando Cana barbrahantal estuvo recientemente en la ciudad de Miami, lugar donde reside Ana Bárbara, así que al enterarse ésta de la llegada de la actriz, decidió buscarla y charlar.

"Ana me fue a buscar, ahora que estuve allá y fue muy lindo reencontrarme, es lo que puedo decir, para mí fue muy lindo... Platicamos brevemente, me dio mucho gusto verla, la vi muy linda, muy guapa, como siempre y, evidentemente, la plática que tuve se va a quedar conmigo, pero me dio mucho gusto verla y le agradecí que tuviera la deferencia de irme a buscar, después de no haberla visto por tantos años, es una mujer que tiene un corazón muy grande", dijo Chantal.

Florinda Meza controlaba a Chespirito

Gracias a la serie "Chespirito: sin querer queriendo", muchos de los involucrados en la realización de "El Chavo del 8" han salido a contar su versión de los hechos, entre ellos la actriz Rosita Bouchot, quien le diera vida al personaje de Paty, el amor platónico del Chavito.

Ella declaró recientemente, que es verdad que Florinda Meza tenía un control muy fuerte sobre Roberto Gómez Bolaños, al grado que impedía que él tuviera contacto con otros colegas.

De acuerdo a lo que cuenta, fue testigo de cómo Enrique Cuenca y Eduardo Manzano tenían intenciones de comunicarse con "Chespirito", pero nunca lo lograban, debido a las supuestas trabas que Florinda les ponía.

"Había compañeros que te decían, 'oye quiero hablar con Roberto, pero no me deja Florinda', o sea, ella se metía, se apoderó de él, de sus relaciones, de todo", expresó.

