María Antonieta de las Nieves intentó hablar con Roberto Gómez Bolaños por última vez, lo intentó llamándolo a su casa después de que el propio Chespirito le pidiera a Florinda Meza, su última esposa, que le diera el teléfono de su casa a "La Chilindrina".

Para muchos, Florinda Meza dividió, de alguna manera al elenco de Chespirito, los actores que durante más de dos décadas trabajaron juntos convocados por Gómez Bolaños, y crearon personajes que hasta la fecha siguen siendo entrañables.

"La Chilindrina" ha reconocido en varias ocasiones que nunca fue la gran amiga de Florinda, aunque en algún momento se llevaron "bien", nunca fueron amigas reales, y ella como otros miembros del elenco, tienen sus reservas con Meza, quien está en el centro de la crítica tras estrenarse la serio "Chespirito: sin querer queriendo".

A "La Chilindrina" le negaron hablar con Chespirito

Después de que según María Antonieta de las Nieves, Chespirito detuviera el lanzamiento de un programa sobre "La Chilindrina", en Televisa, y que dos años después ese lanzamiento se lograra, gracias a Emilio Azcárraga Milmo, María Antonieta se encontró a Bolaños en el aeropuerto, se saludaron con un abrazo faterno, un abrazo que ella sintió sincero y lleno de cariño.

"¿Por qué nos distanciamos si nos queremos tanto?", cuestionó ella; Chespirito le dio su teléfono de casa, pues lo había cambiado, en realidad llamó a Florinda para que ella se lo diera.

María Antonieta lo llamó días después pero jamás se lo comunicaron.

"Me lo dio, a los varios días le hablé por teléfono y pues hasta ahí, no me dejaron, qué te puedo decir, eso tal vez Chespirito ni lo sabía, nunca me dejaron volver a hablar con él", recordó en entrevista con Yordi Rosado.

Admitió que el no poder volver a hablar con Chespirito la hizo sentir muy mal, tanto que repercutió en su salud.

"Me sentía derrotada, tanto así que fui a Médica Sur con un pre infarto", contó.

La actriz tuvo una "relación nula" con Florinda después de que dejara de trabajar con Chespirito.

