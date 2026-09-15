Hijos de inmigrantes españoles afincados en Argentina, Lucía y Joaquín Galán crecieron en una familia en la que la música se convirtió en un lenguaje íntimo.

Con disciplina y trabajo construyeron una carrera de ya cuatro décadas de permanencia en las que han vendido más de 40 millones de discos alrededor del mundo y en las que también son parte del espectro musical de varias generaciones que han transitado por el desamor y el despecho.

Pero detrás de las canciones y de los escenarios también existe una historia familiar. Porque antes que Pimpinela, Joaquín y Lucía son hermanos, que como otros han tenido que sortear momentos complicados y diferencias que aprendieron a resolver.

“Somos dos hermanos únicos y como en cualquier familia pasamos por sueños y diferencias. La gente ve nuestra carrera y como la de todos tiene sus momentos complicados y los agradables”, describe Joaquín.

Quizá esa sea la clave de su permanencia: convivir con sus diferencias sin permitir que estas terminen con una sociedad musical que comenzó hace más de 40 años.

Los hermanos argentinos regresan a la Ciudad de México para reencontrarse con un público que ha hecho suyas canciones como “Pídemelo delante de ella” o “Valiente”.

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El próximo 25 de octubre llegarán al Auditorio Nacional con un espectáculo que llevará a los asistentes a distintos momentos de sus propias vidas.

“Será un concierto emotivo porque estas canciones transportan a la gente en algún momento de su propia historia. Habrán músicos, bailarines, coros. Es uno de nuestros mejores shows de nuestra historia”, señala Lucía.

Y si algo ha cambiado con el paso del tiempo es la manera de contar esas historias. Pimpinela conserva la esencia de sus canciones, pero también entiende que para acercarse a las nuevas generaciones es necesario renovarse.

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“A esa”, “Olvídame y pega la vuelta” y el resto de su repertorio no suenan como hace cuatro décadas, han crecido con ellos y hoy incorporan nuevos arreglos y ese componente teatral que siempre ha distinguido al dúo.

“Las cantamos igual que en los 80, con arreglos nuevos, con la experiencia de haberlas hecho tanto tiempo. Siempre con refuerzo en la teatralización, escenografía y después se suma mucha gente joven”, dice Joaquín.

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