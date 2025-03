El musical El rey león tiene un estrecho lazo con México porque, de las nueve producciones que hay actualmente en el mundo, tres de los protagonistas han salido de nuestro país: Agustín Arguello para el montaje en Madrid, Michelle Jáuregui en París, y Pierre Louis en México, el Simba más nuevo.

“Ahora es mi oportunidad para mostrar mi voz, mi viviencia, mi conexión espiritual con este personaje, y que la gente que no ha visto la obra la conozca, y vea que las personas talentosas que la componen sólo somos parte de una maquinaria muy grande, que hace que sea una historia que se siga contantando en todo el mundo”, expresó Pierre.

Hace 10 años cuando El rey león se montó por primera vez en México, Pierre Louis vio desde lejos a Carlos Rivera dando vida a Simba, el personaje principal de este musical, ya que era parte del ensamble, y posteriormente fue cover (sustituto) del cantante, por lo que tuvo que aprender su papel, sin la seguridad de que lo llegara a interpretar.

Hoy las cosas cambiaron y quien subirá a la Roca del Rey, portando la máscara de Simba será él. Pierre considera que todo llega en su tiempo justo, pero también hay que estar listo y atento para cuando suceda.

“Todo pasa por algo, y me sirvió muchísimo ser parte del ensamble, conocer qué es lo que va formando cada pieza del rompecabezas de esta obra, que tiene mucha historia y raíz. Fueron para mí 10 años de experiencia, de seguir preparándome, de explorar otras plataformas, para volver aquí, estoy listo para el reto que implica ser Simba”, dijo Pierre Louis, quien estrenará esta noche en el Teatro Telcel.

En este viaje en la sabana africana no estará solo, lo acompañará Majo Domínguez, quien hará su debut en el teatro profesional con el personaje de Nala, la joven líder de las leonas cazadoras. Desde hace 15 años se ha preparado en su natal Guadalajara para este momento, tomando clases de actuación, canto y baile, incluso formó parte del musical A chorus line en su ciudad, por eso aplaude que una empresa tan grande como Ocesa Teatro, esté volteando a ver el talento de provincia.

Curiosamente Majo porta el mismo apellido de la anterior Nala, Fela Domínguez, por lo que considera esto como un buen augurio.

“Tuve el placer de conocerla en la masterclass que impartió en la escuela de música de su familia, yo soy admiradora de Fela. Para mí es un honor representar a Nala después de ella, y de las mujeres tan poderosas que la han interpretado (en el mundo)”, expresó Majo.

Pizano prestó su voz a Scar, en la película live action Mufasa, pero cuando audicionó para el musical se decidió que era ideal para ser el padre de Simba, lo cual ha sido toda una experiencia para el actor.

“Aún no he sido padre, tal vez lo he experimentado un poco con mis sobrinas, el tener esta sensación paternal de proteger, pero eso es lo nos regala la actuación, poder interpretar cosas que aún no nos ha tocado vivir, eso es algo mágico”, dijo Pizano en entrevista.

La actriz sudafricana Nokulunga Madlala es una mujer joven, pero aún así ha dado vida a la vieja y sabia Rafiki en países como Gran Bretaña, España, Suiza, Irlanda y ahora en México, por lo que aseguró tienen una conexión muy especial con el personaje.

“Ha sido todo un privilegio hacer este personaje tantas veces, pero también siento que es una gran responsabilidad, porque es un ser con mucha espiritualidad y que guia a los demás por este camino. Para darle vida me he inspirado en mis abuelas y en mi madre, algo que ha sido muy interesante porque es experimentar lo que ellas ya han vivido”, explicó Nokulunga.