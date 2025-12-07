Más Información

La poeta Elsa Cross gana el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026

La poeta Elsa Cross gana el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

Laura Sbdar, ganadora del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2025.

Laura Sbdar, ganadora del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2025.

llegó a la alfombra roja de “”, obra de teatro en la que participa su amiga y colega Daniela Lujan junto a otras estrellas de renombre como Lola Cortés; al actriz recordó a (QEPD) tras su partida.

El proyecto llega en un momento sensible para las dos actrices que, durante varios años compartieron cuadro en “Una Familia de Díez”, con Eduardo Manzano, comediante que falleció el pasado jueves 4 de diciembre a causa de un paro respiratorio.

Hasta el momento, Daniela no ha compartido su sentir respecto a la partida del polivos; sin embargo, Mariana ha sido bastante abierta con el tema, mismo del que volvió a hablar, dejando claro que este fin de semana ha sido muy duro para ella.

Lee también:

“Una montaña rusa de emociones, pues inesperado lo de Lalito, aunque sabíamos que ya pues tenía algunas condiciones y había tenido un año complicado, pues siempre la noticia es muy dura, despertar con un hoyo en el corazón, es un vacío muy grande porque pues conviví con él la mitad de mi vida”, dice.

Para Botas, Eduardo Manzano es de las figuras que siempre vivirán en el corazón de aquellos que trabajaron a su lado, y también de los millones de mexicanos que pudieron verlo en alguno de sus entrañables papeles, lo que considera el mayor homenaje que se le puede hacer.

El funeral del que por 18 años fue su abuelo en la ficción estuvo lleno tanto de su familia de sangre como de sus familiares en el programa, como la misma Mariana, que pudo despedir a “Don Arnulfo” junto a compañeros como Jorge Ortiz de Pinedo.

Lee también:

“Sí, estuve en el funeral, fui el día viernes en la noche y el día de ayer estuve en la misa también ahí en la funeraria con Susi, su esposa, que la adoro con todo mi corazón, que fue un ángel en vida para él, realmente se dedicó en cuerpo y alma para él, la vi tranquila, obviamente con mucho dolor a sus hijos, a su hija Mariela, muy conmovida, pues también estuvo Jorge, Andrea, Pedro de parte de la familia de 10, porque al final, pues son mi otra familia, tanto pues a su familia de sangre le duele como a nosotros de la misma manera”, explica.

Pese a ya no estar presente en el plano terrenal, el trabajo de Manzano seguirá llegando a la audiencia durante al menos otro año, pues, antes de morir dejó grabadas la temporada actual y la próxima de “Una Familia de Díaz”, que serán complicadas de ver para Botas.

“Van a ser sentimientos encontrados entre la alegría de saber que lo viví, que lo tuve ahí tanto tiempo y tan cerca y que tuvimos una complicidad increíble y el extrañarlo, saber que ya no que en esta vida”, compartió en la alfombra roja de “Una Navidad Espectacular en Broadway”, ahondó.

Lee también: Adiós a Eduardo Manzano, maestro del humor blanco en México

¿Cuándo y dónde ver “Una Navidad Espectacular en Broadway”?

“Una Navidad Espectacular en Broadway”, obra de teatro en la que participan Daniela Lujan y Lola Cortez se podrá ver del 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en el Teatro Hidalgo de la CDMX.

El musical que hace un recorrido por los clásicos más entrañables de los musicales navideños tendrá funciones los Viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas, domingo 18:00 horas y sus boletos van de los $855 a los $1,440 pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]