En la noche del 4 de diciembre, a las 11:45 horas, falleció el comediante Eduardo Manzano a la edad de 87 años, y fue el segundo de sus tres hijos, Lalo Manzano, quien dio a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, la cual acompañó de una fotografía de él con su padre y un mensaje que decía:

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño. Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos losque lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento", escribió Lalo Manzano.

A los pocos minutos la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y Asociación Nacional de Actores (ANDA), dieron la noticia cada una por su lado por medio de un comunicado, en el cual destacaron el talento y legado de quien fuera uno de los integrantes de Los Polivoces. Amigos y colegas compartieron también su sentir y sus condolencias en redes.Le sobreviven sus hijos Mariela, Eduardo y Ariel Manzano Martínez,además de su viuda Susana Parra.

Muere exreina de belleza

Raquel Escalante, quien en 2021 fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental, perdió la vida el 28 de noviembre a causa de un agresivo cáncer e insuficiencia renal, la modelo y conductora de TVAzteca Guatemala, estaba en la espera de un trasplante de riñón.

La joven de 28 años de edad, fue diagnosticada con cáncer en febrero de 2024, y a pesar de que en un inicio el tratamiento comenzó a funcionar y se dio la remisión, la enfermedad volvió a aparecer, acausa de esto en enero de 2025 pidió ayuda económica para una cirugía de los riñones.

La noticia de su deceso se dio a conocer en la cuenta de Instagram "Reinas Guatemaltecas Oficial", con el siguiente mensaje: "Hasta pronto reina. Hoy los fans de los certámenes de belleza estamos de luto por tu muerte. Ahora eres un Ángel muy bello en el cielo. Hasta pronto Raquelita Escalante te vamos a extrañar REINA. Vivirás en nuestros corazones. Raquel Escalante fue una mujer valiente que luchó en contra de su enfermedad pero hoy ella nos enseña a reflexionar aquello más importante es vivir la vida como que fuera el último día".

También la empresa donde laboró en los últimos años, TV Azteca Guatemala, lamentó su partida y envió sus condolencias a la familia de Raquel, además de destacar su entrega y alegría que contagiaba, asegurando que su talento permanecerá siempre en la memoria de quien la conoció.

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y ex Miss Guatemala Intercontinental, murió a los 28 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer.

Adolescentes podrán ver Five Night's At Freddy 2

El suspenso y el terror están de vuelta con la segunda parte de Five Night's at Freddy. La historia de lo que sucedió en este local inspira la creación del “Fazfest”, un nuevo escenario donde el exguardia deseguridad Mike Schmidt (Josh Hutcherson) y Vanessa (Elizabeth Lail) vuelven a investigar un misterio. Abby (Piper Rubio), la hermana menor de Mike, se escapa de casa para reencontrarse con los animatronics Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Sin embargo, su visita desata el regresode oscuros secretos relacionados con el origen del local.

A pocos días de su estreno el jueves pasado, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) le asignó una clasificación para que pudiera llegar a las salas de cine del país. La película distribuida por Universal Pictures México, recibió una clasificación B, apta para adolescentes y adultos (a partir de 12 años).

Para quienes no cumplan con el rango de edad, pero quieren disfrutar del filme, deberán ingresar acompañados de un adulto mayor de 18 años, quien tendrá que permanecer con ellos durante la función.

Alicia Villarreal se distancia de su hija

Es un hecho, Melenie Carmona, hija mayor de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, no tolera al nuevo novio de su madre, el influencer Cibad Hernández, con quien mantiene una relación desde agosto pasado.

A través de un en vivo, la modelo y cantante explicó que cuando su madre le dijo a ella y a sus hermanos que estaba en una nueva relación, lo único que le pidió es que fuera prudente y hasta el momento, para ella, la llamada "güerita consentida" no lo ha sido.

"Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido", expresó la joven.

También señaló que Cibad no es de su agrado y aunque no tiene que caerle bien, no le gusta la exposición que la pareja está teniendo enredes sociales como Tik Tok, ya que los han expuesto a ellos a las preguntas incómodas de la prensa.

"Yo sabía que si hacían todo ese numerito de los TikToks iban aempezar a ching** de que qué opinas tú y tus hermanos... ¿Ustedes qué creen que opinamos?, porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él".

Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Foto: Instagram oficial.

Un respiro papra la familia Aguilar

Después de un año complicado para una rama de la dinastía Aguilar, específicamente la familia de Pepe Aguilar, todos se pudieron reunir tranquilamente y celebrar el Día de Acción de Gracias, que es un díaferiado en los Estados Unidos.

Este momento fue compartido en las redes de Pepe Aguilar, su esposa Aneliz, y sus hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar, quienes protagonizaron la imagen en la que también aparece Christian Nodal, esposo de Ángela, y el prometido de Aneliz.

Ángela y Christian están en medio de sus respectivas giras en Estados Unidos, y ambos han sido captados acompañando al otro en sus presentaciones, donde han podido sentir el cariño del público, mientras llega el momento de su boda religiosa, la cual se llevará acabo en mayo de 2026 en la ciudad de Zacatecas.

Mientras Pepe Aguilar quería hablar del concierto que dará junto a sus hijos Leonardo y Ángela en Los Ángeles, cibernautas lo cuestionaron sobre la polémica que rodea a su hija y su yerno.