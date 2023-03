Penélope Menchaca enamoró a todos con minivestido verde

Una de las conductoras de televisión más queridas de nuestro país es Penélope Menchaca . Menchaca ha estado al frente de programas como “12 corazones”, “El poder del amor” y “Hoy día”.

Penélope Menchaca es también muy activa en sus redes sociales, y siempre está compartiendo fotos y videos de sus looks y del detrás de cámara del programa “Hoy Día ”. Por ejemplo, en las últimas horas la conductora sorprendió a sus seguidores al lucir un minivestido color verde.

El verde es uno de los colores que más se usarán esta primavera y Penélope Menchaca ya ha comenzado a lucirlo en varios de sus looks. En un primer look se la puede ver con un minivestido verde de mangas cortas.

En otra oportunidad Menchaca se mostró, también luciendo un minivestido color verde, pero dicho modelo contaba con volados, los cuales le añadían volumen y curvas a su figura. Dicha prenda la acompañó con unas sandalias en color nude, un color que combina muy bien con el verde.

Sin dudas Penélope Menchaca está atravesando un gran presente laboral y personal, pero esta situación no era la misma hace un par de meses, cuando la conductora se mostró muy vulnerable en su cuenta de Instagram y en el programa “Hoy Día”, ya que recordó la pérdida reciente de su nieto.

Penélope Menchaca. Fuente: Instagram @menchaca.oficial

“Quiero decirles la verdad, es que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie. Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón”, dijo Penélope Menchaca con lágrimas en los ojos. Sus compañeras Adamari López y Lourdes Stephen la consolaron.