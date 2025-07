Tras la revelación de quienes serán los protagonistas de la versión live action del videojuego “The legend of Zelda”, la aguja se movió positivamente, aún sabiendo que su llegada a cines será hasta mediados de 2027.

¿La razón? En la últimas dos décadas han sido varios videojuegos que han tenido su versión fílmica y ha causado interés entre el público.

El problema es que, una vez en salas, el público no ha salido necesariamente satisfecho al término de la función.

La mayoría de títulos que han llegado pasan a ser un negocio regular para sus productores y, en algunos casos, saliendo apenas “tablas” entre lo invertido en rodaje, sin contar en lo erogado en publicidad, con lo obtenido en taquilla.

De acuerdo con datos extraídos de Box Office Mojo, página que recoge taquillas de todo el orbe, dentro de las 500 películas más exitosas económicamente, sólo hay cinco títulos alusivos a videojuegos hechos en acción viva, todas ellas pertenecientes a la última década.

La siguiente lista sólo hace mención de las versiones en acción viva (o live action), que es como se verá a “The lengend of Zelda”.

LAS LUMINOSAS

RESIDENT EVIL

La franquicia más exitosa en relación inversión taquilla. Desde que salió en los albores de este siglo, cada una de sus seis entregas promedia entre cinco y seis dólares ganados, por cada uno gastado. Lo mejor es que han sido hechas con presupuestos bajos, entre 40 y 60 millones de billetes verdes, algo raro en historias que requieren un mundo destruido y apocalíptico. Su protagonista Milla Jovovich es una estrella gracias a su personaje de Alice.

JUMANJI, WELCOME TO THE JUNGLE

Basada en juego de mesa, las cifras se movieron a su favor en 2014. Tanto así que ocupa el lugar 64 en las cintas más taquilleras de toda la historia, siendo también la primera cinta de un videojuego que aparece en la lista. Contó 90 millones de dólares, pero recaudó 962 millones, es decir, uno 10 por cada uno invertido. El resultado positivo se dio desde la entrega original de 1995, cuando prácticamente su relación fue de cinco monedas, por cada uno gastado.

UNA PELICULA DE MINECRAFT

Jack Black y Jason Momoa encabezan el reparto de esta cinta, que es una de las dos de videouegos acción viva dentro del top 100. Y ha sido un buen negocio, porque de acuerdo con cifras oficiales recaudó 950 millones de dólares, contras los 150 que se gastaron en su producción. Por eso se habla de que pueda haber secuela.

SONIC

El personaje más veloz de la nueva era (superando a Flash, por supuesto) promedia en sus trilogía de entrega, cuatro monedas por cada una invertida. ES cierto que ha ido incrementado su presupuesto, pasando de los 85 millones de 2020 a los 122 del año pasado, pero también han ido aumentando dineros, pues en los mismos años sus cifras fueron 319 millones de dólares y 492 millones, respectivamente.

LAS OSCURAS

ASSASSIN’S CREED

Michael Fassbender, el Magneto de los “X-Men”, no pudo llevar a gente a la salas. Llegó con esta película en 2016 y prácticamente quedó tablas. Costó 125 millones de pesos, sin contar gastos en publicidad que se estiman en unos 30 millones, y sólo recaudó 240 millones.

GRAN TURISMO

Otra de las cintas que no convenció a los espectadores. Costó 60 millones y consiguió 122, es decir, apenas y ganó un dólar por cada otro invertido. Caso similar fue el de SIlent Hill, en relación 100 ganados, 50 invertidos.

EL PASADO FUE MEJOR

MORTAL KOMBAT

Es un fenómeno interesante, porque la película original de 1995 observa mejores cifras que la que se estrenó en 2021. En los 90 la cinta ganó siete dólares por cada uno puesto por sus productores, pero la reciente fue para llorar, pues se consiguió apenas recuperar lo gastado y un poco más, pues recaudó 84 millones, contra los 55 puestos en el rodaje.

