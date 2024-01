Películas nominadas al Oscar se reestrenarán en cines, ¿dónde y cuándo verlas?

Con el reciente anuncio de las nominaciones al Oscar, aquellas películas que ya descansaban en alguna plataforma streaming o dormían en alguna bóveda de la compañía productora, han regresado a la pantalla grande.

Desde este fin de semana en salas de Cinépolis y Cinemex, las dos principales cadena de exhibición, además de la nueva Cinedot, se verán varias de las cintas que buscarán el premio de la Academia.

Aquí te damos detalles para que vayas organizando tu agenda de fin de semana.

Esta es la cartelera de Cinépolis

La empresa que cuenta con casi la mitad de pantallas existentes en la República Mexicana, puso a la venta un abono que permitirá a la gente ahorrar en su visita a salas.

Con un costo de 200 pesos, este le permitirá ya sea ver en sala tradicional cuatro películas nominadas o bien, asistir en dos ocasiones a disfrutarlas en los espacios VIP.

El bono está disponible desde hoy y hasta el próximo 20 de marzo, es decir, una semana después de la ceremonia en que se conocerán a los ganadores.

Desde este jueves Cinépolis cuenta en la programación con los reestrenos de “Oppenheimer” y “Barbie”, ambas nominadas

Mejor película; continuando en la cartelera la animación “El niño y la garza”. A ella se suman los lanzamientos de “Poor things” (“Pobres criaturas”) y “Anatomy of a fall” (“Anatomía de una caída”).

Para febrero tiene “Past lives” (“Vidas pasadas”), programada para el día 1; “May december” (“Secretos de un escándalo”), nominada en Guion, para el día 8; “The zone of interest” (“Zona de interés”), el 15 y “Robot dreams” (“Mi amigo Robot”), el 28.

El 7 de marzo arribará la italiana “Io capitano” (“Yo capitán”).

Esta es la cartelera de Cinemex

“Barbie”, “Oppenheimer”, “Poor thing” (“Pobres criaturas”) y “Anatomy of a fall” (“Anatomía de una caída”) ya están disponibles en sus complejos exhibidores.

Para febrero anuncia “Past lives” (“Vidas pasadas”) para el día 1; así como a “May december” (“Secretos de un escándalo”) y “The color purple” (“El color purple”), ambas para el día 8.

Cinedot y Cinemagic también se suman

Cinedot, cadena que fue creciendo durante la pandemia por Covid-19, teniendo espacios en Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, Tijuana y Querétaro.

Por el momento sólo tiene funciones de “Barbie”, la cinta protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, quienes para sorpresa de varios, no fueron nominadas en Actriz y Dirección, respectivamente.

La compañía Cinemagic tiene ahora a “Barbie”, “Poor things” (“Pobres criaturas”) y “Anatomy of a fall” (“Anatomía de una caída”).