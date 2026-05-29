Londres.— Catorce canciones cargadas de recuerdos de juventud del exBeatle Paul McCartney componen el último álbum que el músico británico publica hoy, titulado The Boys of Dungeon Lane, un homenaje a su familia, sus amigos y a su temprana vida en las calles del Liverpool que le vio nacer.

Con un estilo íntimo y nostálgico, como en la canción “Days we left behind” (los días que dejamos atrás) o la dedicada a su madre. “Mamma gets by” (Mamá se las arregla), el músico saca su decimoctavo disco en solitario, producido por Andrew Watt y con la colaboración de su antaño compañero en los Beatles, Ringo Starr.

El título hace referencia a un camino que estaba cerca del que fue su primer hogar y en sus canciones hay reflexiones que McCartney nunca antes había compartido con el público.

En este álbum, el exBeatle explora una variedad de instrumentos,el piano y en especial la guitarra, además de estilos (hay pop y rock, con ecos del jazz y del country), lo que demuestra su ya conocida versatilidad musical.

En las letras que componen las diferentes canciones, McCartney tiene una mirada introspectiva, reviviendo los años que moldearon su vida antes de que él y sus tres amigos de Liverpool (John Lennon, George Harrison y Starr) se convirtieran en los “cuatro fabulosos” y en iconos británicos.

En la canción “Home to us” (hogar para nosotros), McCartney celebra la amistad al contar con Ringo y habla del afecto y del reencuentro.

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