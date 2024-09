Paty Navidad le da dos opciones a Sabine Moussier, o le ofrece públicamente una disculpa o se atiene a las consecuencias legales, pues la va a demandar, así lo dijo la actriz , quien está muy molesta por lo que la villana de las telenovelas dijo sobre ella y su reputación cuando estaba dentro de "La casa de los famosos México".

Navidad no está dispuesta a que la difamen, así que quiere que su colega Sabine le diga de frente lo que comentó dentro del reality, donde aseguró que no tenía una buena imagen de Navidad, quien se relacionaba íntimamente con altos ejecutivos de Televisa y que hasta les dejaba "brillantina en el rostro y la ropa".

Según lo que cuenta Paty Navidad, lo que habría motivado la declaración de Sabine es enojo, celo o coraje por una situación que vivieron en el pasado, en la que un hombre la engañó porque supuestamente Moussier se metió en su relación.

"Pelearse por un hombre me parece horrible, y un hombre que hace pelear a dos mujeres no vale la pena", expresó tajante en el programa "Hoy", detalló que la historia con ese hombre en común la tergiversó Sabine, pues mientras que ella lo conoce desde hace muchos años y mantuvo una relación sentimental con él de seis años, Moussier no lo conoce físicamente, sólo habló con él por teléfono.

Paty Navidad: "yo no hago popó donde como"

Paty Navidad no está dispuesta a dejar pasar los comentarios que Sabine hizo sobre ella, aunque la villana jamás mencionara su nombre.

"En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca, de mi nadie tiene nada que decir".

La actriz de "La fea más bella" quiere que Sabine le diga los nombres de los supuestos ejecutivos de Televisa con quien la vio, para contactarlos y planear cómo procederán legalmente.

"Si dice que me vio que yo me prostituía con los ejecutivos de Televisa, que me diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente", dijo.

Finalmente, Navidad reiteró que sus errores son públicos, la gente los conoce, y no hay necesidad de inventarle historias.

"Estoy harta y cansada de que se me esté difamando y acusando de cosas que no son, no soy santa pero yo no hago popó donde como, de mi nadie tiene nada que decir, mis errores son públicos".

