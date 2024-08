Sabine Moussier y Paty Navidad, novias del mismo hombre que no podían ver porque estaba en prisión domiciliaria

Sabine Moussier y Paty Navidad protagonizaron una controversia hace unos años, pues a pesar de conocerse sólo de saludo, había una razón muy poderosa que las vinculaba; estar enamoradas del mismo hombre, que sostuvo una relación con ambas simultáneamente y, lo más sorprendente de todo, que lo hacía sólo a través de su teléfono móvil.

En diferentes entrevistas, Sabine ha reconocido que se enamoró de un hombre al que nunca conoció y con quien sostuvo una relación amorosa telefónica durante cuatro años, pero ese no era el único problema, pues este era, a su vez, la pareja de Patricia Navidad, actriz con la que tenía un noviazgo desde dos años antes.

La versión de Moussier

Moussier rememora que fue una maquillista de Televisa quien le habló de la existencia de Leonardo Demian Bours, aseverando que era un hombre muy bueno que estaba deseoso de conocerla.

Aún con desconfianza, Sabine comenzó a interactuar con él por mensajes y llamadas, debido a que la situación legal de este hombre, que se encontraba bajo prisión domiciliaria, no permitió que se conocieran personalmente.

La maquillista de Sabine le explicó que el arraigo se debía a que Leonardo se había encontrado en el lugar y momento equivocado.

"Me habló maravillas de él, que era un gran ser humano, un tipazo, que era guapísimo, y yo seguí adelante", reconoció.

Pero ni eso fue un impedimento para que la actriz de "Piel de otoño" desarrollara un profundo sentimiento por él, debido a que su dinámica la hizo sentirse acompañada, aunque fuera a la distancia.

"No sé si estoy enamorada o no, yo creo que sí, y claro que no lo conocí y no lo voy a conocer, no quiero hablar mal de él, porque fui muy feliz con él, lo contenta, lo enamorada, lo radiante y me paraba a hacer ejercicio, era otra, por él", destacó.

Además, reconoció que Bours la ayudó económicamente cuando así lo requirió.

Pero, con el tiempo, Sabine se percató que Demian Bours tenía actitudes posesivas, ya que cuando trató de alejarse de él, siempre se interpuso en las potenciales relaciones de la actriz, acosando a los hombres con los que salía.

"Dice que le dio el alma el diablo para que yo me quedé con él, yo no sé si sea verdad, pero está de la fregada, lo tengo bloqueado como de 13 o 15 teléfonos".

La versión de Navidad

Por su parte, muy molesta, Paty ha precisado que Sabine se involucró con Leonardo, mientras ella ya sostenía un noviazgo con él, pero a diferencia de Moussier, ella sí lo conocía físicamente, pues aseguró que son conocidos desde hace años, pues ambos son originarios de Culiacán, Sinaloa.

"Me engañó con una compañera actriz, Sabine Moussier, pero yo a Leo lo conozco desde hace muchisisisímos años, somos muy amigos y nos reencontramos en las redes, comenzamos una relación, después se complicó y ya no nos pudimos ver", confió.

Y aunque Navidad vivió una época muy dichosa junto a Leonardo, luego de un tiempo, justo cuando su hermana fue diagnosticada con cáncer, se enteró de que su pareja sostenía una relación paralela con su colega.

"Cuando le pregunto, me dice todo: ´-Te fallé, yo le hablé´ y todo, empiezan uan relación pero ellos nunca se han visto, ni nada, yo estaba pasando un momento muy difícil", señaló.

Así fue que se se sintió muy molesta cuando Sabine dio la exclusiva para una revista que ambas habían vivido la misma historia, pues afirmó que su relación con Leonardo si había sido auténtica.

"A mí eso me molestó mucho porque mi historia no tiene nada que ver con su historia".

Paty dio otros detalles, asegurando que Sabine no sabía cómo era verdaderamente Demian, pues las fotos que le mostró que tenía de él, eran de otro nombre. También aseguró que los hijos de Moussier; Camila y Paulo, ya se referían a él como su papá.

"Me habló, me dijo ´¿qué hago?, ¿ya no me metó?, le respondí: ´-Por favor, yo sabré qué hacer en mi vida privada, tengo una relación de más de cinco años, yo sabré si perdono o no la infidelidad telefónica, pero te pido que te hagas a un lado, que no te metas´, pero ella decidió seguirle contestando, él decidió seguirle hablando, él me falló a mí, yo decidí acabar y luego, hasta dijo que yo había sido la que se metió en su relación", contó.

